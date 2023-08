Leonardo Pizzirani, ventisettenne operaio artigiano appassionato di moda, è in corsa per le fasi finali del concorso di bellezza, in programma la prossima settimana, in Abruzzo

C’è anche un ragazzo di Lugo tra i pretendenti allo scettro di “Mister Italia 2023”. Leonardo Pizzirani, ventisette anni, operaio artigiano con la passione per la moda, è infatti tra i novantacinque prefinalisti provenienti da tutta Italia che giovedì 24 agosto, a Giulianova, in provincia di Teramo, si contenderanno i quaranta pass per la finalissima in programma due sere dopo, nella giornata di sabato 26 agosto, allo stadio del Mare di Pescara, condotta da Jo Squillo.

In Abruzzo, Leonardo potrà, quindi, andare a caccia del titolo più ambito in un concorso che, nel corso degli anni, ha lanciato, tra gli altri, alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo e della tv come Luca Onestini, Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Vetrone. Insieme ai quaranta finalisti presenti sul palco di Pescara, ci saranno anche le venticinque ragazze finaliste del concorso di “Miss grand prix”. Entrambe le competizioni sono organizzate da Claudio Marastoni, patron, ed hanno il sostegno e la partnership di Ducati, di caffè Mokambo e di “Bes Italy”, ed il patrocino del Comune di Pescara e del Comune di Giulianova.

Per maggiori informazioni e per leggere le news sul concorso “Mister Italia 2023” è necessario seguire i canali di “concorsomisteritalia” e di “missgrandprix” nei social network Instagram e Facebook.