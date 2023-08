Intitolato “Urban challengers” e in programma venerdì 29 settembre e sabato 30 settembre nella sede del “Cte cobo-Phygital hub” di Bologna, offre l’opportunità di lavorare su idee innovative e su soluzioni tecnologiche

Fino alle 12 di venerdì 1 settembre sono aperte le candidature per l’hackathon “Urban challengers”, in programma venerdì 29 settembre e sabato 30 settembre nella sede del “Cte cobo-Phygital hub” di Bologna. L’iniziativa, promossa dalla città metropolitana di Bologna in collaborazione con “Gellify”, nell’ambito del progetto “Cte cobo-Casa delle tecnologie emergenti del Comune di Bologna”, di cui è partner anche il Comune di Ravenna, offre ai partecipanti l’opportunità di lavorare su idee innovative e su soluzioni tecnologiche.

L’obiettivo è la ricerca di soluzioni innovative per i territori del futuro, rendendo gli stessi territori e le aree urbane più vivibili, più efficienti, più accessibili, più sicure, più inclusive, più sostenibili e più generative per tutti e per tutte. Le soluzioni delineate nel corso dell’hackathon potranno fornire un contributo alla definizione delle politiche pubbliche nella prospettiva di una maggiore integrazione delle tecnologie emergenti.

I due gruppi vincitori avranno l’opportunità di partecipare a un programma immersivo di formazione e di visitare istituzioni di rilevanza nazionale e internazionale, pubbliche e private, impegnate nel settore di riferimento.

I partecipanti e le partecipanti avranno la possibilità di scegliere tra quattro stimolanti sfide, ognuna incentrata su un ambito di grande rilevanza per lo sviluppo tecnologico e sostenibile del territorio, di seguito elencate:

lo studio e la creazione di strumenti utili ai mobility manager per l’ottimizzazione della mobilità casa-lavoro

le proposte d’uso e l’implementazione di big data e di simulazioni per prevenire calamità naturali e per proteggere il territorio

l’utilizzo dei dati del turismo per organizzare un sistema integrato di trasporti e di servizi

la promozione e lo stimolo, attraverso gli strumenti di intelligenza artificiale e internet of things, di un maggiore coinvolgimento dei cittadini in attività e comportamenti sostenibili.

“Cte cobo”, in una nota, invita tutti gli appassionati e tutte le appassionate di tecnologia, gli innovatori e le innovatrici a partecipare a questa sfida. Per ulteriori informazioni e per candidarsi all’hackathon è necessario visitare il sito web www.ctecobo.it, conclude la nota.