Dalle 8.30 alle 16, in via Bassa della frazione del comune di Alfonsine, potrebbero verificarsi un’interruzione dell’energia elettrica

Il gruppo Hera, in una nota, comunica che nella giornata di martedì 22 agosto, dalle 8.30 alle 16, potranno verificarsi cali di pressione nella rete idrica del Comune di Alfonsine, in particolare in via Bassa, nella frazione di Longastrino.

Infatti è prevista un’interruzione programmata di energia elettrica da parte di Enel distribuzione al serbatoio di rilancio dell’acquedotto di Menate di Argenta, che potrebbe comportare cali di pressione dell’acqua anche nell’area ravennate di Longastrino, conclude la nota.