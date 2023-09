A Cervia e a Milano Marittima, sabato 16 settembre e domenica 17 settembre, in occasione dell’evento sportivo, sarà anticipata la raccolta domiciliare orari, con appositi punti di raccolta in zona “transition” sul lungomare Deledda

In occasione dell’Ironman, evento sportivo in programma sabato 16 settembre e domenica 17 settembre nelle zone di Cervia e di Milano Marittima, cambiano gli orari per il servizio di raccolta porta a porta per famiglie ed attività.

Da lunedì 11 settembre, infatti, sul lungomare Deledda sarà allestita la zona “transition”, che andrà dal bagno White beach 150 al bagno Dover 175 e che verrà chiusa con transenne e con corridoi di accesso fino alle traverse che dal lungomare conducono a viale Italia. Data l’impossibilità di transito dei mezzi di raccolta in tale area, da lunedì 11 settembre fino a lunedì 18 settembre, nelle traverse che sfociano sull’area “transition” del lungomare saranno installati dei punti di raccolta temporanei, in sostituzione del servizio porta a porta, che ripartirà regolarmente martedì 19 settembre. Dalla mattinata di venerdì 15 settembre, poi, i corridoi verranno chiusi fino alla sera di domenica 17 settembre, finché non sarà concluso l’evento, motivo per cui gli stabilimenti balneari interessati dovranno circumnavigare l’area e conferire i loro rifiuti nei punti di raccolta temporanei a loro più comodi.

Solo per sabato 16 settembre, nelle zone del lungomare interessate dalla manifestazione, la raccolta del vetro verrà effettuata dalle 3, e non dalle 9, come previsto dal calendario per via del blocco stradale. A Castiglione di Cervia e nella zona Tantlon, nella giornata di sabato 16 settembre, vista la chiusura al traffico dalle 5.30, il servizio porta a porta di plastica/lattine verrà ritirato dalle 3, anziché dopo le 11. A Castiglione di Ravenna, a Casemurate, a Mensa, a Matellica, a Villa Inferno, a Cannuzzo e a Pisignano, sempre sabato 16 settembre, invece, sarà anticipata la raccolta porta a porta della plastica/lattine alle 3, al posto che dalle 11. Nel centro di Milano Marittima, l’esposizione di tutte le tipologie di rifiuti raccolte a domicilio nelle giornate di sabato 16 settembre e di domenica 17 andrà effettuata dalle 23 della notte precedente la raccolta alle 3 del giorno seguente, anziché dalle 12 alle 13. Più specificatamente, il calendario rosa, per le famiglie, prevede la raccolta di organico e sfalci dalle 23 di sabato 16 settembre alle 3 di domenica 17 settembre; mentre, il calendario grigio, per le attività, prevede la raccolta di organico e cartone, dalle 23 di venerdì 15 settembre alle 3 di sabato 16 settembre e la raccolta di indifferenziato, organico e cartone dalle 23 di sabato 16 settembre alle 3 di domenica 17 settembre.