L’assessore Agresti: “Entrambi i progetti riguardano due importanti tematiche nelle quali crediamo molto: le Politiche giovanili e il tema dell’Empowerment femminile”

Nei giorni scorsi l’Unione della Romagna Faentina è stata informata che due nuovi progetti europei sono approvati dalla Commissione europea.

Nello specifico si tratta dei progetti “NEXT – Young NEETs shaping EXpectations for The future of Europe”, per il quale il Comune di Faenza è capofila, e “EMPOWER WOMEN”, di cui l’Unione della Romagna Faentina è partner. Entrambe le progettualità, della durata di due anni, sono state finanziate nell’ambito del programma CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).

NEXT, in continuità con il progetto già concluso “Rediscovering Europe”, è interamente dedicato alle giovani generazioni e mira a confrontarsi con i partner di progetto per capire quali strumenti e opportunità a livello locale e comunitario possano stimolare la loro crescita personale e professionale. I valori europei e i principi democratici saranno alla base del percorso che favorirà l’approfondimento di alcune questioni importanti e attuali. Il progetto avrà un impatto su tutto il territorio URF.

EMPOWER WOMEN, è invece dedicato alle pari opportunità e ai diritti delle donne, anche attraverso la valorizzazione della Carta europea per l’uguaglianza tra donne e uomini nella vita locale.

A questo si aggiunge il progetto ProChild, cofinanziato dal Programma Erasmus+, che ha appena preso avvio. Il progetto mira a condividere metodologie e approcci sulla prevenzione della violenza sui minori e vede l’Unione della Romagna Faentina come partner.

Dichiarazione di Davide Agresti, assessore del Comune di Faenza a Welfare, Europa e Smart City

“Siamo pienamente soddisfatti che due nostre nuove progettualità siano state selezionate e finanziate. Entrambi i progetti riguardano due importanti tematiche nelle quali crediamo molto: le Politiche giovanili e il tema dell’Empowerment femminile. Rafforzare la progettazione europea è stato un nostro raggiunto obbiettivo, un risultato che come Unione significa realizziate un investimento in termini di opportunità, relazioni e risorse”.