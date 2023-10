In Prefettura, con Cuore e Territorio e la Consulta del Volontariato, sono stati premiati quanti si sono prodigati nell’attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dall’alluvione promosse da C&T

Il volontariato r-esiste. Associazioni in festa. Una due giorni per ricordare a tutti che senza il Volontariato non si va da nessuna parte, che non esiste il Sistema di Protezione Civile senza il Volontariato. Anteprima il 29 settembre nel Salone della Bandiera in Prefettura con Cuore e Territorio & Ravenna24ore per premiare con attestati di riconoscimento quanti si sono prodigati nell’attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dall’alluvione. Poi in Comune per la presentazione del libro fotografico di Maurizio Maggiani e Nicoletta Valla “Romagna 16 maggio 2023: Quello che abbiamo perduto – Romagna 16 maggio 2023: quello che abbiamo salvato”.

Nella mattinata di ieri la due giorni all’insegna del volontariato è proseguita in sala Consiliare del Comune di Ravenna con la proiezione del corto di 40 minuti per presentare e rappresentare il mondo del volontariato a seguire sono avvenute specifiche premiazioni di Cittadini solidali.

Nel pomeriggio, stand delle associazioni in Piazza del popolo e cena del volontariato con concerto per un momento di festa e condivisione.