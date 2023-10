Consegnate da Cuore e Territorio e Consulta del Volontariato

L’Associazione Cuore e Territorio di Ravenna e la Consulta del Volontariato comunale di Ravenna hanno acquistato e fatto dono alla Fondazione del Villaggio del Fanciullo di alcune decine di paia di scarpe destinate ai minori stranieri ospiti della Fondazione presso la sua struttura di Longana.

A partire mese di gennaio 2023 il Villaggio ha accolto complessivamente più di 90 minori giunti nel Porto di Ravenna con almeno tre delle diverse navi delle ONG che vi hanno fatto scalo, dopo averli tratti in salvo nel Mediterraneo. A tutt’oggi presso la struttura di Longana il Villaggio ospita circa 28 minorenni, provenienti da svariate destinazioni del nord e del centro Africa. Grazie alla generosità del Volontariato Ravennate i ragazzi hanno potuto usufruire di scarpe adatte rispetto alle sole ciabatte che molti di loro indossavano al momento dell’arrivo in struttura. Nei giorni scorsi, sempre grazie alle Associazioni di volontariato, è stato possibile recuperare dagli Hub ancora operanti nel nostro comune, numerosi capi di vestiario, utili e necessari, soprattutto con il sopraggiungere dei mesi invernali. La Fondazione del Villaggio del Fanciullo desidera ringraziare in particolare Giovanni Morgese, Presidente della Consulta del Volontariato del Comune di Ravenna, per il ruolo determinato svolto per l’occasione.