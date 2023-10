Un’ora in più di sonno tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, ma poi farà buio prima

Questo weekend torna l’ora solare: come di consuetudine nell’ultimo fine settimana del mese di ottobre, quest’anno nella notte tra sabato 28 e domenica 29, le lancette dell’orologio si sposteranno indietro di 60 minuti, dalle ore 3 alle ore 2, permettendo a tutti di dormire un’ora in più rispetto al solito. Dopo il passaggio, però, si anticiperà di un’ora anche l’orario del tramonto.

Anche se da anni ormai, a ogni cambio dell’ora in primavera e autunno, si vocifera che potrebbe trattarsi dell’ultima volta, con tutta probabilità anche questa volta non sarà così. Dall’estate del 2018 l’Unione Europea ha avanzato una proposta di abolizione dei cambi di orario, richiesta soprattutto dai paesi nordici, ma questa drastica modifica, che vorrebbe tutti i paesi fissati sullo stesso orario per tutto l’anno, è stata invece osteggiata dai paesi del sud come l’Italia e ha già subito diversi rinvii.