Attiva la prevendita per la gara con Treviglio di lunedì

L’OraSì Ravenna sale in Friuli dove domani sera affronterà l’Apu OldWildWest Udine, corazzata del campionato, nella seconda giornata della fase ad orologio. Si gioca al PalaCarnera, palla a due alle ore 20.

I giallorossi sono terzi nel girone rosso con 38 punti (19 vinte-8 perse), i bianconeri sono primi nel girone verde con 46 punti (23 vinte-4 perse) e hanno già conquistato la Coppa Italia di categoria, superando in semifinale proprio Ravenna.

Intanto è già attiva su vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/biglietto/ravenna-orasi-vs-gruppo-mascio-treviglio/179785) e nella sede di viale della Lirica 21 la prevendita per la gara di lunedì 25 aprile alle ore 19 contro Treviglio al PalaCattani di Faenza. Uffici aperti anche domani e venerdì dalle 9 alle 12.30.

Il prepartita della gara di Udine

Mauro Montini (direttore sportivo): “Udine è la dominatrice del girone verde, ha il terzo miglior attacco e la miglior difesa, ha perso solo quattro partite ed è una squadra costruita per fare il salto di categoria con un organico lunghissimo e con un allenatore di grande esperienza e grande livello come Boniciolli. Udine rientra fra le piazze storiche della pallacanestro italiana che manca nella massima serie da molti anni dopo il ciclo di Snaidero e l’obiettivo di questa nuova e importante proprietà è ritornare in serie A1 per sedersi al tavolo con le grandi squadre del basket nazionale. Ravenna deve sfruttare questi confronti per migliorare alcune situazioni e per dare conferma alla sua solidità in alcuni concetti. Andando avanti le difficoltà aumentano, si incontrano difese più dure, roster più lunghi e un livello di giocatori più alto e quindi per noi deve essere un’esperienza formativa per prepararci nel migliore dei modi ai playoff”

Alessandro Simioni: “Nel finale del nostro girone abbiamo affrontato Chiusi, Scafati e Forlì quindi siamo preparati a giocare contro formazioni di altissimo livello. In questa fase a orologio ci aspettano altre tre partite altrettanto toste che richiederanno un dispendio energetico elevato, come d’altronde ha richiesto la gara con Torino. Pertanto sarà importante il recupero fisico e mentale per mettere in campo l’energia giusta in ogni sfida”.

Media – Diretta in streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).