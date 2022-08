“Per me è un grande stimolo essere qui, so che Ravenna è una piazza molto calda e non vedo l’ora di cominciare”

OraSì Basket Ravenna comunica di aver raggiunto un accordo per la prossima stagione con Pietro Bocconcelli, guardia di 194 cm per 85 kg proveniente dalla Virtus Padova.

Nato a Pesaro il 4 maggio 1998, Bocconcelli è cresciuto nella Victoria Libertas Pesaro con cui ha raggiunto più volte a livello giovanile le finali nazionali e con cui ha anche esordito in Serie A nel 2017. Nel 2018 si accasa in serie B alla Sangiorgese Basket con cui gioca anche l’anno successivo, alla media di 13.5 punti e 3 rimbalzi a partita con il 34% al tiro da tre. Nelle ultime due stagioni veste, sempre in serie B, la maglia della Virtus Padova dove nello scorso campionato ha viaggiato alla media di 11.2 punti e 2.6 rimbalzi a partita.

“Quando è arrivata la chiamata di Ravenna non ci ho messo molto a decidere – commenta il nuovo acquisto giallorosso – L’ho trovata subito un’opportunità molto buona dopo tanti anni in serie B, giunta al momento giusto da una società che ha sempre fatto bene. Mi considero un giocatore versatile, mi piace rendermi utile in ogni zona del campo, amo il tiro da fuori così come penetrare al ferro. Ovvio che in questa categoria il livello si alza e dovrò cercare di fare al meglio tutte le cose che servono alla squadra e spero di crescere dal confronto con giocatori di alto profilo. Per me è un grande stimolo essere qui, so che Ravenna è una piazza molto calda e non vedo l’ora di cominciare”

Coach Alessandro Lotesoriere: “Con la firma di Pietro completiamo il parco giocatori italiani. Credo sia un altro profilo che rispecchia il denominatore comune delle nostre scelte: motivazione ed ambizione. Si è costruito questa opportunità dopo quattro anni in B lontano da casa e adesso sono certo lavorerà sodo per farsi trovare pronto in tutte le situazioni in cui sarà chiamato in causa”.