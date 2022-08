La prima settimana di preparazione del team ravennate si chiuderà oggi, sabato 20 agosto, con una doppia seduta di allenamento

Si chiuderà oggi, sabato 20 agosto, con una doppia sessione di allenamento la prima settimana di preparazione della nuova OraSì, club di basket maschile impegnato nel campionato di serie A2, che giovedì 18 agosto ha salutato, per la prima volta in questa nuova stagione sportiva in procinto di iniziare, al PalaCosta di Ravenna, una parte del suo pubblico.

Al gruppo di giocatori guidati dai coach Lotesoriere, Villani e Piastra, e dal preparatore fisico Spadoni, si è aggregato anche Giorgio Calvi, nato nel 2000, e proveniente dalla serie B.

Ancora una volta, il team ravennate dimostra di sposare, in pieno, la linea verde, come mostrano i prodotti del movimento giovanile cittadino, coinvolti, già da martedì 16 agosto, in palestra.