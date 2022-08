L’italo-argentino è stato presentato ieri presso la sede di Cear

Presso la sede di CEAR a Fornace Zarattini è stato presentato alla stampa Bernardo Musso, esperto giocatore italo argentino che la prossima stagione sarà anche il capitano della nuova OraSì Ravenna.



Gilberto Bedei, direttore tecnico di Cear, consorzio edile di piccole-medie imprese specializzate nei settori delle costruzioni e infrastrutture, da quest’anno partner del Basket Ravenna: “Siamo una realtà del territorio, nel tempo ci siamo avvicinati allo sport e per la prima volta, quest’anno, sosteniamo anche il basket cittadino: siamo di Ravenna e in un momento non facile per la società abbiamo voluto dare il nostro contributo. Abbiamo anche la responsabilità della costruzione del nuovo palazzo dello sport e questo è un ulteriore legame con la pallacanestro. Seguo questo sport da tempo e la crescita del movimento a Ravenna mi ha appassionato, da diversi anni seguo questa squadra che è sempre riuscita a divertire e ad andare oltre le aspettative.

Giorgio Bottaro, direttore generale Basket Ravenna: “Cear e Gilberto Bedei sono una delle migliori risposte al nostro appello fatto all’imprenditoria cittadina quest’estate ed è per noi un piacere essere qui a presentare il nostro giocatore più rappresentativo. Non ci è voluto molto per individuare la figura di Bernardo. Sapevamo di partire da un gruppo giovane di 10-12 elementi che necessitava di punti di riferimento solidi. E prima ancora dell’età, doveva dipendere dall’approccio, dalla tempra, dalla capacità di tramettere la voglia di lottare e Bernardo, che ho ammirato tante volte da avversario, incarna tutte queste caratteristiche”.

Alessandro Lotesoriere, allenatore: “Mi piace sottolineare che quando ho presentato il progetto della società a Bernardo, non abbia chiesto informazioni sugli altri giocatori del roster, ma si sia messo subito in gioco. Questo suo approccio ha confermato che avevamo visto giusto per la nostra idea di costruire la squadra affidandoci ad una persona che si unisse alla nostra missione. In questi giorni abbiamo anche condiviso la scelta di averlo come nostro capitano e lui ha sposato con entusiasmo e determinazione questa ulteriore investitura. La prossima stagione del Basket Ravenna parte da Bernardo, non solo dal punto di vista tecnico ma anche come simbolo”.

Bernardo Musso, capitano: “Ci stiamo allenando da una settimana, stiamo lavorando tanto e mi piace questo atteggiamento in cui nessuno si tira indietro. Sono tutti ragazzi giovani e rispettosi e qui si vede il valore di coach e dirigenza. Ci sarà tanto lavoro da fare, da parte di tutti e io, da capitano, mi prenderò tutte le mie responsabilità. Una squadra giovane va cresciuta e va formata per affrontare un campionato che sarà molto tosto”.

Sulla scelta di Ravenna:

“Mi hanno sempre parlato bene di Ravenna, una società seria e composta da brave persone e questo era già un punto importante. Mi avevano parlato molto bene anche del coach ed è altrettanto importante avere un buon rapporto umano con chi vedi tutti i giorni due volte al giorno. Sono stato il secondo acquisto della squadra, ma quando c’erano queste premesse su società e allenatore a me bastava, perché sapevo che con queste basi anche gli altri giocatori sarebbero stati prima di tutto bravi ragazzi. Sono grintoso per natura, sono abituato a lottare e penso che al pubblico piaccia questo modo di essere”.