La difesa giallorossa si rinforza con il centrale classe 1991

Il Ravenna FC comunica di avere trovato l’accordo per il tesseramento di Leonardo Terigi.

Difensore centrale nato a Lucca nel 1991, ha mosso i primi passi nel settore giovanile rossonero prima di passare al Genoa dove è stato aggregato anche alla prima squadra allenata da Gasperini. In carriera ha indossato le divise di Crotone, Carpi, Grosseto, Pistoiese, Alessandria e Siena. Il giocatore è già a disposizione di mister Serpini e nel pomeriggio svolgerà il primo allenamento con i nuovi compagni.

Le prime parole del neo giallorosso: “Sicuramente sono molto carico, il direttore Grammatica e Marco Guidone con cui ho condiviso l’esperienza di Siena mi hanno parlato molto bene di questa piazza. Una realtà che ha ambizione ed a me piace vincere e lottare per primeggiare, questo è stato un altro elemento determinante per la scelta di questa nuova esperienza in giallorosso.”