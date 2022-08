Il ventiquattrenne, per una stagione e mezzo perno del centrocampo del Ravenna in serie C, giocherà, con la Fiorentina, la fase principale della Conference League, dopo aver superato nei playoff gli olandesi del Twente

Youssef Maleh, calciatore marocchino con cittadinanza italiana, nato il 22 agosto del 1998 a Castel San Pietro terme, città in provincia di Bologna, ex centrocampista del Ravenna ed attualmente in forza alla Fiorentina, storica formazione del campionato di serie A, esordirà, nella stagione sportiva 2022/2023, nella fase principale delle competizioni europee per club.

Nella serata di ieri, giovedì 26 agosto, infatti, la Fiorentina, pareggiando a reti bianche a Enschede, città olandese, contro la formazione di casa del Twente, ed in virtù della vittoria per 2-1 maturata in Toscana, ha guadagnato il pass per la fase a gironi della Uefa Europa Conference League, terza competizione europea per club per importanza, dopo Champions League ed Europa League. Il sorteggio dei gironi del torneo, nato nella scorsa stagione sportiva e subito vinto dalla Roma, avrà luogo oggi, venerdì 26 agosto, ad Istanbul, città della Turchia.

Maleh, nei primi anni di carriera, ha militato nel settore giovanile del Medicina Fossatone, squadra della città di Medicina, in provincia di Bologna, per poi venire acquistato, nel 2014, dal Cesena. In bianconero, il calciatore è rimasto fino al gennaio del 2018, quando, a diciannove anni, è stato girato in prestito al Ravenna, all’epoca militante nel campionato di serie C. Nell’estate del 2018, dopo aver raccolto nove presenze in giallorosso, l’italo-marocchino viene acquistato dal Venezia, che lo lascia in prestito al Ravenna per la stagione sportiva successiva. È proprio nel campionato di serie C del 2018/2019 che il centrocampista si consacra, registrando ventuno presenze nella stagione regolare e due nei playoff, segnando anche una rete nel 3-3 dell’ultima giornata contro l’Imolese.

Salutato il Ravenna, Maleh approda definitivamente in laguna. Se il primo campionato di serie B serve al calciatore per ambientarsi, nel secondo, quello della stagione 2020/2021, conquista da titolare, al termine dei playoff, nei quali segna anche una rete, la promozione in serie A, facendosi conoscere al grande pubblico. Nella scorsa estate, quindi, a ventitré anni, la serie A, però con la maglia dei viola, che l’avevano già acquistato, a titolo definitivo, nel gennaio del 2021.

Nella stagione sportiva appena terminata, Maleh, in campionato, è sceso in campo ventotto volte segnando due gol; mentre, in coppa Italia, ha disputato cinque match andando in rete una volta. Col settimo posto raggiunto dalla Fiorentina nella passata serie A, quindi, l’ex giallorosso si è guadagnato l’accesso all’ultimo turno dei playoff della Conference League, che i viola hanno, appunto, superato avendo la meglio sugli olandesi del Twente. Maleh, che nel campionato da poco iniziato è sceso in campo in entrambi i match disputati finora dai toscani, ha giocato da titolare sia l’andata in terra italiana che il ritorno nei Paesi Bassi. Adesso, per l’ex ravennate, dallo scorso anno nel giro della nazionale maggiore del Marocco, dopo che, nelle selezioni giovanili, aveva scelto di indossare la casacca azzurra, la grande occasione di mettersi in vetrina anche nel calcio europeo, con la Fiorentina che è una delle favorite per la vittoria finale del neonato trofeo.