Nato nel 2004, il giovane estremo difensore arriva dal Cesena, club nel quale è cresciuto ed è arrivato fino alla squadra Primavera, e sostituisce Ricco, che passa ai toscani della Pianese

Il Ravenna F.C., club che, nella stagione sportiva 2022/2023, in procinto di iniziare, militerà nel campionato di calcio di serie D, ha il piacere di annunciare di avere raggiunto l’accordo col Cesena per il trasferimento temporaneo, fino al termine della stagione, del portiere diciottenne Giacomo Venturini.

Giacomo, nato a Rimini nel 2004, è cresciuto nel settore giovanile bianconero, fino ad approdare nella squadra Primavera allenata da Ceccarelli. Per lui, quindi, quella in giallorosso sarà la sua prima esperienza in una prima squadra.

Contestualmente, si comunica la cessione dell’estremo difensore Jacopo Ricco, che passa a titolo definitivo alla Pianese, club toscano anch’esso impegnato nel campionato di serie D. La società ravennate, ringraziando Jacopo per l’impegno dimostrato in queste settimane, coglie l’occasione per fare al ragazzo un grande in bocca al lupo.