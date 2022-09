I giallorossi chiudono il roster con un lungo straniero d’esperienza

OraSì Basket Ravenna comunica di aver ingaggiato Wendell Lewis, centro di 208 cm, che ha chiuso la scorsa stagione al Benfica, nella massima serie portoghese.

Nato il 21 settembre 1989 a Selma, Alabama, completa la sua formazione cestistica al College, quattro anni a Mississippi State e uno ad Alabama State. La sua carriera si sviluppa in Libano, Messico, Giappone poi nella stagione 2019/2020 approda in Europa, dove gioca sempre nella prima lega dei vari campionati continentali. Prima indossa la canotta del BC Vera Tiblisi, in Georgia dove colleziona 13.9 punti e 6.9 assist di media, poi dal 2020 al 2022 gioca a Chernomorets, serie A bulgara, chiudendo con una media di 19.6 punti, 8.7 rimbalzi, 1.5 palle rubate a partita. A febbraio di quest’anno ha firmato con il Benfica, con cui si è laureato campione di Portogallo, ad una media di 9.3 e 5.6 rimbalzi, in 19.5 minuti sul parquet. Nella serie finale vinta contro il Porto in quattro partite è rimasto in campo 73 minuti (18.2 di media a gara), segnando complessivamente 30 punti e raccogliendo 17 rimbalzi totali.

Wendell Lewis: “Ho scelto Ravenna perché credo sia la migliore opzione per me. Ho sempre voluto visitare l’Italia, giocare in Italia e questa è un’ottima opportunità per farlo, conoscere la città e testarmi su un nuovo campionato. Sono molto carico e non vedo l’ora di incontrare la squadra, i miei nuovi compagni, lo staff e tutti i tifosi ed essere parte di una nuova famiglia. E naturalmente giocare, lottare e fare una buona stagione”

Coach Alessandro Lotesoriere: “Chiudiamo il mercato estivo con un giocatore esperto, ma allo stesso tempo nuovo per un tipo di campionato europeo come la A2 italiana. Wendell porta conoscenza del gioco su entrambi i lati del campo e delle armi tecniche che compensano le caratteristiche dei compagni, diventando punto di riferimento in un reparto molto giovane. Ringrazio la società perché la trattativa è stata lunga e non semplice, ma siamo soddisfatti di aver portato questo giocatore a Ravenna. Ora lo attendiamo al più presto per continuare, finalmente al completo, la costruzione del lavoro di squadra”