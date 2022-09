Si gioca sabato alle 20.30 al PalaCosta

Il Basket Ravenna comunica che saranno disponibili da domani i biglietti per l’incontro di Supercoppa tra OraSì e Unieuro Forlì, in programma sabato 10 settembre alle ore 20.30 al PalaCosta.

I tagliandi saranno acquistabili esclusivamente sul circuito vivaticket a partire da domani mattina, online su www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati: a Ravenna il Bar Revenge in via Aldo Bozzi 5.

Il costo unitario è di 10 euro (a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita).

I tifosi giallorossi potranno acquistare il settore Tribuna Grande Ravenna, mentre i tifosi ospiti il settore Tribuna Piccola Forlì. I posti non sono numerati.

Per informazioni: 0544 450598 (dalle 9 alle 13), segreteria@basketravenna.it