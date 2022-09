Nel palazzetto dello sport di Ravenna, infatti, alle 20.30 di oggi, sabato 10 settembre, andrà in scena il match di Supercoppa di basket maschile serie A2 tra i giallorossi e l’Unieuro Forlì

In una nota, la società ravennate di basket maschile Piero Manetti, ha comunicato le disposizioni di accesso per il pubblico alla partita, valida per la Supercoppa di serie A2, in programma nella giornata di oggi, sabato 10 settembre, al Pala Costa di Ravenna, alle 20.30, e che vedrà affrontarsi i padroni di casa dell’OraSì e l’Unieuro Forlì.

Ai tifosi ospiti, i quali non potranno acquistare in loco i tagliandi per il proprio settore, dato che la vendita è disponibili o online sul sito web di Vivaticket, oppure nei punti vendita autorizzati, verrà loro dedicato un settore dell’impianto ravennate, più precisamente quello posto al di sopra delle panchine, a cui dovranno accedere direttamente da un ingresso laterale collocato su via Mario Marani. I tifosi provenienti da Forlì, inoltre, avranno a disposizione il parcheggio della stessa via Marani, adiacente all’ingresso dell’ippodromo.

Il pubblico locale, che troverà posto nella “Tribuna grande Ravenna”, opposta alle panchine, invece, entrerà invece dall’ingresso principale, sito in piazza Caduti sul lavoro ed adiacente alle biglietterie del palazzetto dello sport della città bizantina. Nella giornata di oggi, sabato 10 settembre, la biglietteria del Pala Costa rimarrà aperta solo per il ritiro accrediti e per la vendita ai tifosi giallorossi degli eventuali biglietti restanti, al costo unitario 10€, sempre relativi al settore “Tribuna grande Ravenna”.