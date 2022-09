Si svolgerà da giovedì 15 a domenica 18 settembre

A pochi giorni dal ritorno degli azzurri di volley sul tetto del mondo con la meravigliosa vittoria del Mondiale 2022 in Polonia, prosegue l’avvicinamento alla prossima stagione sportiva della pallavolo nazionale.

La Pietro Pezzi Ravenna si è radunata per la prima volta due settimane fa per dare il via alla preparazione in vista di un’annata che segnerà l’esordio assoluto del club in un campionato nazionale come quello di Serie B. E proprio in questo periodo di preparazione, in attesa della prima partita ufficiale del Girone C della serie cadetta, in programma l’8 ottobre alla palestra Mattioli contro il Gabbiano Mantova, la società ha pensato, in collaborazione con Uisp, di rendere onore a Vanni Monari, storico dirigente del volley italiano e presidente del comitato territoriale Uisp della Bassa Romagna per 33 anni scomparso nello scorso mese di maggio.

Si svolgerà infatti da giovedì 15 a domenica 18 settembre al Pala Costa di Ravenna il primo “Memorial Vanni Monari”. Oltre alla Pietro Pezzi, che scenderà in campo per la prima volta in stagione, prenderanno parte alla manifestazione la Paolo Poggi San Lazzaro, formazione di Serie C, e due squadre di Serie B inserite nello stesso Girone C della compagine ravennate, ovvero la Querzoli Volley Forlì e la Sab Group Rubicone.

Il programma del torneo, ospitato interamente al Pala Costa:

15 settembre ore 21 – Prima Semifinale

Pietro Pezzi Ravenna – Paolo Poggi San Lazzaro

16 settembre ore 21 – Seconda Semifinale

Querzoli Forlì – Rubicone InVolley

18 settembre ore 17.30 Finale tra le due vincitrici delle semifinali