Gli atleti, sabato 17 e domenica 18 settembre, saranno orgogliosi di poter rappresentare la città nella gara di Ironman

Nella giornata di ieri, martedì 13 settembre, il Sindaco di Cervia Massimo Medri e l’Assessora allo sport e pari opportunità Michela Brunelli hanno consegnato alla squadra dei Cerviaman la bandiera della città di Cervia.

Alla consegna erano presenti i rappresentanti dei Cerviaman e della Pol. Saline Romagna. Un grande onore che, anche quest’anno, permetterà alla squadra e a tutto il mondo civile che si è unito al progetto di promuovere sport, beneficenza e senso di comunità.

Valori che i Cerviaman vogliono rappresentare facendo ‘squadra’ in senso ampio per unire la comunità per diffondere valori e principi che appartengono non solo al mondo dello sport ma anche al senso civico del vivere insieme e aiutare chi ha bisogno.

Nella convinzione che ciascuno può sempre fare qualcosa per gli altri, i Cerviaman auspicano e incoraggiano le istituzioni e i soggetti deputati a impegnarsi con l’obiettivo di riconfermare a Cervia la competizione Ironman Italy Emilia Romagna ancora per tanti anni.

Infatti, questa gara non è solo una competizione di triathlon ma un vero e proprio volano per unire, aggregare e mettere in sinergia la città. In questi anni abbiamo avuto dimostrazione che la città di Cervia è capace di grandi gesti di generosità e non si tira indietro davanti alle difficoltà.

I nostri atleti, sabato 17 e domenica 18 settembre, saranno orgogliosi di poter rappresentare la città nella gara di Ironman.

Sulla beneficenza, avviandoci alla competizione del prossimo 17 e 18 settembre, la squadra dei Cerviaman e la Polisportiva Saline Romagna ha organizzato una grande cena destinata alla raccolta fondi per Azzurra e l’associazione Airett.

L’evento è in programma questa sera, mercoledì 14 settembre. Dalle ore 19.00 nell’area del Borgomarina, è in calendario ‘ANDIAMO A CENA PER AZZURRA’. È questo il titolo della serata alla quale si potrà partecipare cenando in uno dei seguenti ristoranti e locali aderenti: La Ciurma, Bar La Betta, Veliero e la Pescheria del Molo.

La cena ha un costo di 15 euro, incluso ¼ di vino, dei quali 5 euro saranno donati al progetto Cerviaman.

Le iniziative di beneficenza promosse da Cerviaman si sostengono grazie all’aiuto della comunità, con donazioni liberali e con la vendita delle magliette.

Quest’anno il ricavato sarà devoluto ad Azzurra e all’Airett. Lo slogan scelto è “Al traguardo con la determinazione di Azzurra”. L’acquisto delle magliette si può effettuare presso:

ristorante il Veliero,

negozio “60 all’ora”,

gelateria Papaya;

tabaccheria Casetti;

ristorante Touring Milano Marittima;

bar dalla Betta;

ristorante La Ciurma;

negozio “Damn Lab 201;

Duomo di Cervia

A inizio autunno, presso la Torre San Michele, sarà organizzata una conferenza stampa riassuntiva di tutte le attività svolte, degli obiettivi che vogliamo raggiungere – dandoci appuntamento ai prossimi eventi in calendario in vista di Ironman 2023.