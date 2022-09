Il giovane lungo giallorosso è stato presentato presso il CinemaCity, nuovo partner del Basket Ravenna

Nell’atrio di ingresso del CinemaCity Ravenna, storica struttura di ritrovo cittadina, si è svolta nella mattinata di giovedì 15 settembre la presentazione di Vittorio Bartoli, giovane ala classe 2002, tra i protagonisti della nuova OraSì Ravenna.

“Si tratta di un’occasione particolare – ha introdotto la presentazione il DG del Basket Ravenna, Giorgio Bottaro –, sia perché presentiamo uno dei ragazzi che rappresentano per età, potenzialità e presente, l’immagine del Basket Ravenna 2022/23, sia perché siamo a casa di un partner nuovo, che già da diversi anni è un punto di riferimento della comunità cittadina ravennate e non solo. Come per la pallacanestro anche il cinema rappresenta un’opportunità di intrattenimento un po’ per tutti, con una platea ampia che va dai più giovani alle famiglie”.

La parola è quindi passata a Carlotta Casadio, Direttore Marketing di CinamaCity Ravenna, che ha sottolineato: “Come CinemaCity Ravenna ci occupiamo di intrattenere il pubblico con cinema, spettacoli ed eventi. Ricordiamo in questo senso e invitiamo tutto il pubblico all’iniziativa in programma dal 18 al 22 settembre con il ‘Cinema in festa’, con l’ingresso per tutti i film in programmazione a 3,50€. Siamo molto contenti di sostenere il Basket Ravenna in questa stagione sportiva e ospitare la presentazione di Vittorio”.

A coach Alessandro Lotesoriere il compito di introdurre la presentazione: “Avendo già giocato alcune partite Vittorio si è già visto all’opera e ha già fatto vedere il contributo che può darci. Sicuramente era un profilo molto interessante, ma all’inizio della nostra ricerca non era disponibile sul mercato. Mi piace però sottolineare che, appena c’è stata la possibilità, Vittorio ha scelto in pochissimo tempo il Basket Ravenna. La sua predisposizione verso il progetto che gli è stato proposto conferma anche quello che di buono abbiamo seminato nell’ultima stagione e la sua firma è un po’ una vittoria collettiva perché dimostra come viene percepita all’esterno di Ravenna la qualità del lavoro svolto qui”.

“Come ha accennato il coach – ha spiegato Vittorio Bartoli – il mio mercato era inizialmente chiuso, poi, mentre stavo disputando l’europeo under 19 in Montenegro, ho dovuto scegliere un’altra squadra. Quando è saltata fuori l’ipotesi Ravenna mi si sono subito illuminati gli occhi, perché il lavoro che è stato fatto dalla società nell’ultimo periodo, con soprattutto l’exploit dell’anno scorso, era già sufficiente a convincermi. Ho parlato con il Coach che mi ha illustrato il progetto e questo mi è piaciuto molto, quindi sono davvero molto contento di essere qui. So che non sarà un anno facile, ma credo che abbiamo delle buone potenzialità. Dobbiamo lavorare tanto, ma siamo tutti disposti a farlo e quindi sono fiducioso”.

Il video integrale della presentazione è disponibile su Facebook al seguente link: https://fb.watch/fz0_NtmdGe/

Biglietti per Ravenna-Cento di Supercoppa

I biglietti (presso 10 €) per la partita si Supercoppa OraSì Ravenna – Tramec Cento, in programma sabato 17 settembre alle ore 20.30 al PalaCosta, sono disponibili su circuito Vivaticket (online su https://www.vivaticket.com/it/Ticket/basket-ravenna-pallacanestro-cento/189803 e presso i punti vendita autorizzati), e a Ravenna presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5 (con aggiunta dei diritti di prevendita).

Non è prevista prevendita presso la sede del Basket Ravenna, mentre la biglietteria del PalaCosta aprirà sabato dalle 19 fino ad inizio partita, come in occasione della gara con Forlì.

I biglietti ospiti sono disponibili online e presso i rivenditori autorizzati del circuito Vivaticket selezionando il settore TRIBUNA PICCOLA CENTO. Il prezzo è 10€, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita.

Campagna abbonamenti

A partire dal 20 settembre scatterà la prelazione per gli ex abbonati 2021/22 e per i membri del “Club Ravenna Nel Cuore” sulla campagna abbonamenti di questa stagione.

La campagna abbonamenti, dal titolo “A qualunque costo”, scatterà poi in vendita libera dal 26 settembre. Maggiori informazioni al link: https://www.basketravenna.it/2022/09/12/a-qualunque-costo-ecco-la-campagna-abbonamenti-2022-2023-dellorasi-ravenna/