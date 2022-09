Questa mattina allenamento a porte aperte e biglietteria per il match contro Cento, in programma alle 20.30 al PalaCosta

È atterrato già nel pomeriggio di ieri, venerdì 16 settembre, con un giorno di anticipo rispetto a quanto atteso, Wendell Lewis, nuovo centro americano dell’OraSì Ravenna. Il nativo di Selma, Alabama, arriva in Romagna dopo aver girato il mondo, dal Libano al Messico, dal Giappone alla Georgia, infine in Portogallo dove ha chiuso la stagione scorsa vincendo il campionato. Il suo aereo è atterrato all’aeroporto di Bologna, proveniente da Atlanta dopo aver fatto tappa ad Amsterdam.

Già questa mattina, sabato 17, Wendell sarà presente all’allenamento che precederà la partita contro Cento in programma alle 20.30 al PalaCosta. Per l’occasione, l’allenamento, in programma dalle 11 alle 13 sempre al PalaCosta, sarà a porte aperte per tutti i tifosi, che potranno anche cogliere l’occasione per acquistare il proprio tagliando per la partita in biglietteria, aperta appunto nello stesso orario.

Biglietti per Ravenna-Cento di Supercoppa

I biglietti (presso 10 €) per la partita di Supercoppa OraSì Ravenna – Tramec Cento, in programma sabato 17 settembre alle ore 20.30 al PalaCosta, sono disponibili su circuito Vivaticket (online su https://www.vivaticket.com/it/Ticket/basket-ravenna-pallacanestro-cento/189803 e presso i punti vendita autorizzati), e a Ravenna presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5 (con aggiunta dei diritti di prevendita).

Non è prevista prevendita presso la sede del Basket Ravenna, mentre la biglietteria del PalaCosta resterà aperta nella giornata di sabato, dalle 11 alle 13, con porte aperte sull’allenamento mattutino, e dalle 19 fino ad inizio partita, come in occasione della gara con Forlì.

I biglietti ospiti sono disponibili online e presso i rivenditori autorizzati del circuito Vivaticket selezionando il settore TRIBUNA PICCOLA CENTO. Il prezzo è 10€, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita.

Campagna abbonamenti

A partire dal 20 settembre scatterà la prelazione per gli ex abbonati 2021/22 e per i membri del “Club Ravenna Nel Cuore” sulla campagna abbonamenti di questa stagione.

La campagna abbonamenti, dal titolo “A qualunque costo”, scatterà poi in vendita libera dal 26 settembre. Maggiori informazioni al link: https://www.basketravenna.it/abbonamenti-2022-23/