La manifestazione si terrà a partire dalle ore 10 e fino alle 22 di sabato 24 settembre

Si terrà sabato 24 settembre presso lo stadio “Antonio Casadio” di Godo di Russi la manifestazione “12 ORE BASEBALL GAME” , organizzata dalla società ASD Baseball Softball club Godo. La manifestazione, non agonistica è aperta a tutti.

A partire dalle ore 10 e fino alle 22 i partecipanti si potranno cimentare nel gioco del baseball, del softball e dello slow pitch, assistiti dagli incaricati della società, dai giocatori delle formazioni e dalle giocatrici del softball.

Musica e un susseguirsi di commentatori animeranno il gioco e intratterranno i presenti. Nell’area ristoro verrà inoltre proposto un menu tipico del territorio.

Come sottolineato dagli organizzatori molti conoscono il gioco del baseball solo attraverso i film visti in televisione. Battere, ricevere la palla con il guantone, correre sulle basi, sono gesti del baseball che stimolano la curiosità, che difficilmente si pensa di poter soddisfare. L’occasione è invece dietro l’angolo con questa manifestazione, ospitata a Godo di Russi da uno stadio del baseball di livello internazionale (vi si sono disputate partite dei mondiali nel 2009). La formazione del Godo Baseball milita inoltre da oltre trent’anni nel massimo campionato italiano.

La 12 ORE è quindi l’occasione per conoscere questo suggestivo luogo, per provare a giocare e perché no, per affezionarsi a questo sport che può essere praticato dai giovani, entrando a far parte delle formazioni giovanili, ma anche dagli adulti, che possono divertirsi con il gruppo amatoriale di slow pitch. C’è tutto per trascorrere una bella giornata all’aria aperta, nel nome dello sport e del divertimento.