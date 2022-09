Seconda beffa in pochi giorni per i giallorossi raggiunti sul 2-2 in trasferta dall’Aglianese con un rigore allo scadere

Ancora una rimonta subita, la seconda in pochi giorni dopo quella del Salsomaggiore, per il Ravenna FC. Nella trasferta sul campo dell’Aglianese i giallorossi si fanno nuovamente riagguantare dopo esser stati in doppio vantaggio e chiudono il match 2-2, esattamente come domenica scorsa al Benelli. Questa volta è un rigore allo scadere a beffare i romagnoli, che in questo avvio di campionato si confermano allergici.

Primo tempo in controllo totale per il Ravenna con l’Aglianese che si chiude al limite dell’area per limitare il palleggio giallorosso. Il primo squillo è di Guidone al 14’ ma la conclusione del capitano giallorosso non impensierisce l’Aglianese. Al 23’ una bella combinazione tra Guidone e Carrasco viene intercettata da Spurio attento in uscita. Al 41’ Grazioli si porta in avanti e crossa una palla verso il centro, il pallone arriva a Marangon che conclude di prima intenzione ma il tiro viene rimpallato da un avversario. Primo tiro da parte dell’Aglianese al 45’ con un tiro di Mattiolo ma che trova attento Fontanelli alla respinta.

Nella ripresa la partita è più vivace ed al primo minuto arriva subito pericolosamente l’Aglianese in avanti: su una respinta corta di Terigi Olivieri è bravo a tirare di prima ma Fontanelli fa di nuovo buona guardia. Passano pochi minuti e Abbey prova a saltare l’uomo e concludere sul primo palo ma il portiere di casa è bravo a deviare in angolo. Al 53’ grossa occasione per l’Aglianese con Remedi che conclude e trova la ribattuta di Fontanelli, si avventa di testa nuovamente sulla palla ma senza trovare lo specchio della porta. Passa solo un minuto e il Ravenna si propone in area con Spinosa che cerca Guidone ma il passaggio viene intercettato di mano dal difensore dell’Aglianese e l’arbitro assegna il penalty. Sul dischetto si presenta Marangon che con freddezza porta in vantaggio i giallorossi. Al 61’ di nuovo pericoloso Marangon che, a centro area, stoppa di petto e conclude in girata ma la palla sibila a fil di palo.

Al minuto 71’ arriva il raddoppio giallorosso: palla in profondità Guidone fa valere tutta la propria esperienza e frappone il corpo tra palla e difensore, controllo e diagonale che non lascia scampo a Spurio. Partita che sembra in cassaforte, ma al 82’ cambia nuovamente, contrasto aereo per cercare di colpire di testa tra Marangon ed il difensore, l’arbitro ravvisa una sbracciata volontaria della punta giallorossa ed estrae il cartellino rosso. La superiorità numerica dà linfa all’Aglianese che si protrae in avanti e all’85’ si procura una punizione dai venticinque metri. Sul pallone si presenta Veneroso che trova una parabola imprendibile che toglie la ragnatela dal sette e di fatto riapre la partita.

L’Aglianese spinge e si rende pericolosa di nuovo all’88’ quando troverebbe anche il gol del pareggio ma l’azione è viziata da un fallo in attacco di Mirval ed i goal viene annullato mandando su tutte le furie l’allenatore di casa Baiano che viene mandato anzitempo a fare la doccia. Gara che ritorna in parità numerica all’89’ con Mariani, già ammonito, che interviene in gioco pericoloso su Sabelli. Ravenna che prova a controllare negli ultimi minuti ma Aglianese che a sua volta spinge alla ricerca di un pareggio insperato. Sforzi che vengono ripagati al 95’ intervento in scivolata all’interno dell’area di Pipicella che tiene il braccio largo e colpisce la palla, rigore e secondo giallo per il difensore giallorosso che lascia il Ravenna in 9. Sul dischetto si presenta di nuovo Veneroso, Fontanelli intuisce ma non riesce ad evitare un altro pareggio che sa di beffa per il Ravenna.

Il tabellino

AGLIANESE – RAVENNA FC 2-2

Marcatori: Marangon rig. 56’, Guidone 71’, Veneroso 85’, rig. 95’

Aglianese: Spurio, Baggiani (77’ Virgillito), Konate (10’ Torrini 60’ Veneroso), Olivieri, Pantano, Grilli, Perugi (77’ Bertelli), Remedi, Mariani, Mattiolo (80’ Vassallo), Mirval. A disposizione: Luci, Prati, Bigica, Pardera. Allenatore: Francesco Baiano

Ravenna FC: Fontanelli, Grazioli, Pipicella, Terigi, Abbey (83’ Montuori), Carrasco (60’ Lussignoli), D’Orsi, Sabelli, Spinosa, Guidone, Marangon. A disposizione: Venturini, Ravaglia, Spezzano, Bachini, Faccani, Andreani, Rivi. Allenatore: Cristian Serpini

Ammoniti: Mattiolo, Torrini, Olivieri, Remedi, Pipicella, Lussignoli, Sabelli

Espulsi: Marangon 82’, Mariani 89’, Pipicella 95’

Baiano dalla panchina

Recupero: 2’ e 6’