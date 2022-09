Sabato 24 settembre, presso lo stadio “A. Casadio” di via Rivalone, a partire dalle ore10.00

L’Asd baseball softball club Godo organizza, per sabato 24 settembre 2022 a partire dalle ore 10, una maratona sportiva non agonistica aperta a tutti: “12 ore Baseball Game – Godo 2022”.

Presso lo stadio “A. Casadio, in via Rivalone 3/1 a Godo di Russi, con ingresso libero allo stadio, musica, divertimento e buon cibo a disposizione di tutti.

Levento che chiude la stagione sportiva 2022 del Godo Baseball sarà caratterizzato da numerose iniziative.

La partita vedrà affrontarsi la squadra blu e la squadra rossa. Chiunque può partecipare. Al momento delliscrizione si sceglie quale maglia indossare.

La direzione gara mantiene lelenco dei giocatori in campo e la lista dattesa per lingresso in campo.

Nel corso delle 12 ore verranno individuate delle fasce riservate ai bambini, agli adulti, al gioco del softball, del baseball ecc. Al di fuori di tali fasce si giocherà a slow pitch senza distinzioni di età.

I giocatori della massima serie di Hort@ Godo saranno presenti in campo per assistere e supportare i partecipanti.

La partita sarà il centro dellevento, ma le iniziative collaterali non mancheranno.

Gli allenatori del Godo Baseball saranno a disposizione dei partecipanti per insegnare le basi del gioco e per coinvolgerli in avvincenti allenamenti.

Sarà possibile cimentarsi nella gara di fuori campo e nella gara di strike.

Dalle 18 l’atmosfera si scalderà grazie al Dj set di Mario Romario Colonna di Radio Studio Delta.

Durante tutta la giornata sarà aperto lo stand gastronomico con delizie per il palato e bevande per gli assetati.

Levento avrà come denominatore comune la diffusione del magnifico sport del baseball e servirà per far provare a tutti lebbrezza di stare sulla terra rossa.

Per informazioni:

3286717936

uffstampa.baseballgodo@gmail.com