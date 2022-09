Il ravennate classe 1990, che vanta diverse presenze in Serie A, va a rinforzare il centrocampo gialloross

Grande innesto per il centrocampo del Ravenna FC, che annuncia di avere raggiunto l’accordo per il tesseramento fino alla fine della stagione di Andrea Tabanelli.

Andrea, nato a Ravenna nel 1990 indosserà per la prima volta in carriera la maglia della squadra della sua città. Una carriera che parla da sola, dall’esordio tra i professionisti con il Bellaria, passando per Cesena, Giacomense, Cagliari, Pisa, Padova, Lecce, Frosinone e Pescara sono state 205 le presenze tra i professionisti in piazze di primaria importanza. Ha esordito in serie A nel 2014 in Sassuolo-Cagliari, ma nella massima serie ha indossato anche la casacca del Cesena e del Lecce. Una serie A riconquistata proprio con i giallorossi, risultando determinante nella cavalcata promozione con 8 reti in 26 presenze.

Tabanelli già da qualche giorno si sta allenando con i nuovi compagni e sarà già a disposizione per la partita di mercoledì contro il Fanfulla. Indosserà la maglia numero 6.