Domenica per la prima di campionato ingresso al 50% mostrando il pettorale

Il Basket Ravenna si schiera al fianco della Pink RAnning, la manifestazione tra sport e sociale organizzata da Ravenna Runners Club, già nota per l’organizzazione della Maratona di Ravenna, in collaborazione con Linea Rosa, per dire no alla violenza sulle donne.

Tutti coloro che parteciperanno all’evento di domenica, in programma domenica 2 ottobre a partire dalle ore 9.15, potranno assistere alla prima partita di campionato Ravenna-Pistoia (palla a due alle ore 18) pagando la metà, mostrando il pettorale rosa al botteghino del Pala de Andrè.

In questo modo la società giallorossa sostiene e promuove la partecipazione alla Corsa Rosa e la lotta alla violenza sulle donne.