2-2 contro Reggio Emilia al PalaCosta

Si avvicina l’inizio del campionato di A2 e sale di tono la Consar Rcm. Contro la Conad Reggio Emilia, nel quarto allenamento congiunto di questa fase di preparazione Goi e compagni sfoggiano una buona prestazione mostrando una crescita evidente in tutti i fondamentali. E’ il primo test per Bovolenta e Orioli, freschi reduci dall’oro europeo, e subito inseriti nello starting six, e c’è il ritorno di Pinali, che ha smaltito il fastidio muscolare che lo ha fermato nei due precedenti test, e che timbra 12 punti, con un 55% in attacco. Anche questa prova amichevole termina 2-2: primo set perso in volata, dopo un lungo equilibrio, secondo e terzo set vinti con grande autorità, e quarto set in cui Ravenna sconta il giro a vuoto accusato a metà del parziale (da 5-8 a 10-16).

“La squadra mi è piaciuta, anche nel primo set, anche se lo abbiamo perso – è il commento di coach Bonitta – a causa soprattutto di una battuta deficitaria. Nel secondo e nel terzo set abbiamo ben equilibrato servizio e attacco e devo dire che quando giochiamo a questo livello siamo pericolosi. E poi ho visto un buono spirito di squadra, dote che era mancata nei test precedenti. Anche questo è un segnale importante”. Ora resta la prova generale prima del campionato: domenica la Consar Rcm giocherà a Grottazzolina contro la Videx, altro avversario che ritroverà poi in A2. Il test è fissato per le 17.

Il tabellino

Ravenna-Reggio Emilia 2-2 (22-25, 25-14, 25-15, 19-25)

CONSAR RCM RAVENNA: Coscione 2, Bovolenta 6, Arasomwan 10, Comparoni 12, Pinali 12, Orioli 8, Goi (lib.), Orto (lib.), Pol 4, Mancini 2, Truocchio 6, Ceban 5, Tomassini. All.: Bonitta.

CONAD REGGIO EMILIA: Sperotto 2, Suraci 15, Elia 5, Bucciarelli 4, Perotto 16, Meschiari 9, M. Cantagalli (lib.), Santambrogio 1, Mariano 3, Mian 1, Torchia (lib.). All.: L. Cantagalli.

NOTE: Ravenna (6 bv, 14 bs, 11 muri, 9 errori, 49% attacco, 52% ricez., 31% perf.), Reggio Emilia (7 bv, 8 bs, 10 muri, 19 errori, 36% attacco, 53% ricez., 42% perfetto).