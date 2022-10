Oggi alle 18

Si ricomincia. Il campionato di Serie A2 dell’OraSì Ravenna prende il via domenica 2 ottobre alle ore 18, tra le mura amiche del Pala de Andrè, dove i giallorossi guidati da Coach Alessandro Lotesoriere ospitano la Giorgio Tesi Group Pistoia. L’avversario, reduce da una semifinale playoff nel 2022, si preannuncia ostico dopo aver confermato il cuore del gruppo dell’anno passato. Pistoia evoca però anche un bellissimo ricordo per l’OraSì, che nel primo turno di Coppa Italia, nel marzo scorso, compì l’impresa eliminando i toscani nonostante la squadra decimata dal Covid.

Questa è solo una delle grandi soddisfazioni ottenute lo scorso anno, assieme, per esempio, alla semifinale playoff contro Cantù. Il basket ravennate ora però volta pagina e riparte dai giovani, preparandosi a una stagione di lotta, con l’obiettivo di veder crescere tanti ragazzi di talento di partita in partita e, alla fine, mantenere la categoria, in un campionato molto difficile con il numero di retrocessioni aumentato.

Nonostante tutto, però, la voglia di sognare e divertirsi insieme al pubblico giallorosso non si ferma, nemmeno in questa annata complicata, in cui la consapevolezza di essere una grande famiglia dovrà essere, come sempre, il punto di forza della piazza ravennate.

Palla a due alle ore 18 di domenica 2 ottobre. Arbitri della partita saranno Enrico Boscolo di Chioggia (VE), Marco Barbiero di Milano e Andrea Cassinadri di Bibbiano (RE).

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Questo esordio in campionato ci mette subito di fronte a una grandissima squadra come Pistoia, che ha confermato il nucleo della scorsa stagione, dove ha raggiunto ottimi risultati come la vittoria della Supercoppa, la qualificazione in Coppa Italia e la semifinale playoff persa solo a Gara5 contro Verona, poi promossa. Affrontiamo quindi una grande squadra, il cui punto di forza credo sia il sistema e il collettivo che l’allenatore ha messo insieme dallo scorso anno.

Per quanto riguarda noi iniziare il campionato in casa, davanti ai nostri tifosi e a Ravenna, è un’ulteriore spinta dal punto di vista emotivo e di energia. Vogliamo approcciare la gara con tutta la voglia e l’entusiasmo che questa occasione merita, ma allo stesso modo dovremo essere bravi ad affrontare al meglio i momenti difficili, rimanendo sempre aggrappati alla partita, per riuscire a giocarcela nei minuti finali. Spero di vedere tanto pubblico perché veniamo da una stagione fantastica e credo che la società in primis si meriti un grande sostegno”.

Le altre partite della 1° giornata di Serie A2 Girone Rosso

UEB Gesteco Cividale – Caffè Mokambo Chieti (01/10, ore 20)

Kleb Basket Ferrara – Apu Old Wild West Udine

Allianz Pazienza San Severo – RivieraBanca Basket Rimini

Tramec Cento – Fortitudo Kigili Bologna

HDL Nardò – Umana Chiusi

Unieuro Forlì – Staff Mantova

La biglietteria del Pala de Andrè aprirà alle ore 17 di domenica (così come i cancelli del palazzetto). Per facilitare le operazioni di acquisto dei tagliandi e di ingresso, si invita il pubblico a presentarsi ai botteghini con congruo anticipo rispetto all’inizio della gara.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, e anche sul sito e in tutti i punti vendita Vivaticket.

Diretta in streaming su LNP PASS.

Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

Le iniziative in programma

Tante le iniziative in programma per la prima di campionato.

Come comunicato nel corso della settimana, in occasione della Pink RAnning, manifestazione tra sport e sociale per dire no alla violenza sulle donne, il Basket Ravenna si schiera al fianco degli organizzatori: tutti coloro che parteciperanno all’evento, in programma dalle ore 9.15, potranno assistere alla partita Ravenna-Pistoia pagando la metà, mostrando il pettorale rosa al botteghino.

Tra le tante realtà che saranno presenti tra il pubblico del Pala de Andrè, ospiti anche 30 ragazzi (più 2 educatori) del Centro di Aggregazione Giovanile Quake di Ravenna.