L’allenamento congiunto a Grottazzolina finisce 3-1 per i marchigiani. La squadra Under 17 vince il Trofeo Nannini e conquista il pass per il Trofeo Bussinello in programma a Pasqua 2023

Finisce con una sconfitta per 3-1 l’ultimo test amichevole della Consar Rcm in preparazione al debutto in campionato domenica prossima. Nella prova generale sul parquet della neopromossa in A2 Videx Yuasa Grottazzolina, Bonitta sceglie all’inizio il sestetto con la diagonale Coscione-Bovolenta, il duo Orioli-Pinali in attacco e Arasomwan-Comparoni al centro, con Goi libero, passando poi a testare nel ruolo di opposto Pol nel terzo set e Arasomwan nel quarto, parziale dove gioca Ceban in attacco al posto di Pinali, anche questa volta in doppia cifra con 11 punti. La superiorità ravennate a muro (14 vincenti contro i 8 dei marchigiani) e il buon bottino di Arasomwan e Comparoni (12 punti a testa, con il primo capace di fissare un sontuoso 79% in attacco) non bastano per limitare lo scatenato terzetto d’attacco della Videx, con il danese Nielsen mattatore con 24 punti, e Vecchi e Ferrini con 17 punti a testa all’attivo.

Ora si entra nella settimana che porta al match d’esordio del campionato di A2, domenica 9, alle 18, al PalaCosta contro i Lupi Santa Croce.



Giovanili, prime gioie dall’Under 17 Intanto l’Under 17 ravennate ha trionfato a Modena al “Trofeo Nannini”, organizzato dalla Anderlini. Dodici le squadre in lizza. La formazione di Patrick Bandini, guidata in panchina per l’occasione da Baroni, ha giocato cinque partite vincendole tutte per 2-0. Nel girone ha battuto sia l’Energy Parma provinciale che l’Eagles Padova, poi nei quarti di finale il Verona Volley e in semifinale i padroni di casa della Moma Anderlini. Nell’atto conclusivo altra vittoria per 2-0 contro la compagine regionale dell’Energy Parma. Il successo di Modena consegna automaticamente il pass per il prestigioso Trofeo Bussinello in programma a Pasqua 2023.



Il tabellino



Grottazzolina-Ravenna 3-1

(25-23, 20-25, 25-20, 25-16)



VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA: Marchiani 2, Nielsen 24, Focosi 9, Cubito 1, Ferrini 17, Vecchi 17, Romiti (lib.), Bartolucci 4. Ne: Giorgini (lib.), Pison, Mandolini, Leli. All.: Ortenzi.

CONSAR RCM RAVENNA: Coscione 5, Bovolenta 3, Arasomwan 12, Comparoni 12, Pinali 11, Orioli 6, Goi (lib.), Orto (lib.), Pol 9, Mancini 1, Truocchio, Ceban 2. Ne: Tomassini. All.: Bonitta.

NOTE: Durata set: 22’, 20’, 21’, 20’ tot. 83’. Grottazzolina (5 bv, 15 bs, 8 muri, 8 errori, 60% attacco, 50% ricezione, 22% perf.), Ravenna (4 bv, 12 bs, 14 muri, 9 errori, 48% attacco, 51% ricezione, 17% perf.).