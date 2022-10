Coach Bonitta sprona i suoi: “Voglio vedere costanza di rendimento e il giusto approccio”

E’ iniziata ieri mattina alle 8 la trasferta in Puglia per la Consar Rcm, attesa questa sera, alle 19, al PalaGrotte dalla Bcc Castellana Grotte. Goi e compagni sono reduci dalla battuta d’arresto casalinga contro la Kemas Lamipel Santa Croce, mentre la formazione pugliese si è imposta al tie-break sul parquet della Videx Grottazzolina, trascinata dal brasiliano Lopes Nery, autore di 23 punti. Oltre al valore degli avversari, sulla sconfitta della Conbsar Rcm nel match di domenica scorsa ha influito anche il non aver giocato al meglio i primi due set. E su questo aspetto ha puntato la sua attenzione Marco Bonitta nel presentare la gara di oggi. “Vorrei vedere più costanza nella mia squadra e un approccio giusto fin dalle prime battute del primo set – è l’auspicio di Marco Bonitta – anche perché avremo di fronte una formazione molto quadrata, esperta, che in casa può sfruttare la spinta di un pubblico assai appassionato. Il pronostico è dalla parte di Castellana e noi dovremo sicuramente mettere in campo qualcosa di più rispetto al match di domenica scorsa”.

Su questo punto si è soffermato anche l’alzatore Manuel Coscione, guida in campo di un organico giovanissimo, ancora più colorato di verde con l’inserimento in pianta stabile del libero Leonardo Chiella, classe 2006. “Ripartiamo dal terzo e quarto set del match di domenica scorsa – auspica il palleggiatore della Consar Rcm – per affrontare al meglio Castellana. Ci attende una squadra ostica, anch’essa, come Santa Croce, ricca di giocatori esperti, in un campo che reputo difficile. Dovremo essere bravi a restare attaccati alla partita nei momenti in cui loro spingeranno di più nei vari fondamentali o in quei frangenti in cui le cose non andranno come speriamo o pensiamo. Per noi sarà comunque un bel test”.

Non manca nella BCC un tocco di romagnolità, con il centrale Matteo Zamagni, bellariese che proprio con Ravenna vinse il campionato di A2 e lo schiacciatore Tiozzo, un anno a Conselice in B1.

Arbitrano questa sfida, che sarà trasmessa in diretta per gli abbonati su Volleyballworld.tv, Autuori e Vecchione, entrambi di Salerno ed entrambi all’ottava stagione in questa categoria.

Prevendite aperte. Sul circuito vivaticket è già attiva la prevendita dei biglietti per le prossime due gare casalinghe ravvicinate della Consar Rcm: quella con Bergamo di mercoledì 19 ottobre (alle 20.30) e quella contro Motta di Livenza (domenica 23 ottobre, alle 19).