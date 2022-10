I ravennati perdono 3-0 – Bonitta: avversari molto forti, una sconfitta che fa male

La Consar Rcm non regge all’urto Agnelli TPS Bergamo e non ripete la bella prestazione di Castellana Grotte. Primo set punto a punto fino al 17-19 poi cinica ed efficace Bergamo che non lascia scampo ai ravennati. Nel secondo set netta supremazia iniziale di Bergamo che si porta sul 13-7 ma Ravenna non si dà per vinta e impatta 15-pari. Poi in vibrante punto a punto che finisce con una “pestata” di Bovolenta dalle seconda linea. Terzo set in parità fino al 14 pari poi in casa Consar Rcm si è spenta la luce con una ricezione nettamente insufficiente e un attacco spuntato. Per l’allenatore Bonitta si è trattato di una gara persa non bene ma con un avversario nettamente superiore in ogni reparto e individualità di spicco a paritire dal palleggiatore Jovanovic che potrebbe tranquillamente giocare in Superlega.

Tabellino

21-25; 23-25; 19-25.