Buon test per l’OraSì Ravenna che nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 19 ottobre, ha fatto visita all’Andrea Costa Imola, squadra che milita in Serie B, per una partita di allenamento.

Prosegue il lavoro dei ragazzi di Coach Lotesoriere che cercano i giusti equilibri in vista del secondo match casalingo di domenica al Pala de Andrè contro Nardò. Positivi i segnali dallo scrimmage disputato al PalaRuggi, con i giallorossi che hanno vinto tutti e quattro i parziali disputati (punteggio azzerato a ogni quarto), ma soprattutto hanno potuto testare le proprie situazioni contro avversari nuovi.

“Si è trattato di un buon allenamento, con lo stimolo di confrontarsi con facce nuove – ha commentato Coach Lotesoriere -. E’ stata una buona occasione per sviluppare i tanti concetti su cui stiamo lavorando in allenamento quotidianamente. Un buon test contro avversari che non ti conoscono e quindi possono dare degli input nuovi e delle risposte diverse in campo rispetto a quello che accade di solito in palestra”.