L’appello di Coach Lotesoriere al pubblico: “Partita più importante dell’anno, aiutateci a creare il clima giusto”

“Quella di domenica sarà la partita più importante dell’anno, quindi il mio appello va a tutti i nostri tifosi”, così Coach Alessandro Lotesoriere si rivolge al popolo giallorosso chiamandolo a raccolta per la sfida che vedrà l’OraSì Ravenna ospitare la HDL Nardó, domenica 23 ottobre, alle ore 18, al Pala De Andrè.

“Abbiamo bisogno di svoltare la stagione – spiega l’allenatore giallorosso – e per farlo, oltre al lavoro duro che stiamo portando avanti quotidianamente in palestra, serve anche portare a casa un risultato. Torniamo a giocare in casa dopo due trasferte consecutive che ad inizio campionato non sono mai facili, a maggior ragione per una squadra che ha ancora molte cose su cui lavorare. Si tratta di un’occasione che può diventare fondamentale grazie all’apporto del nostro pubblico.

Chiedo quindi ai nostri tifosi di far valere questo nostro fattore campo, facendo sentire il loro calore a noi e alla squadra avversaria. A fine partita tireremo le somme tutti quanti insieme, ma durante c’è bisogno che il nostro pubblico ci aiuti a creare il clima giusto”.

Per questo la società invita tutti i tifosi, a partire dai ragazzi del settore giovanile con le loro famiglie, a presentarsi sugli spalti indossando un capo di abbigliamento giallo o rosso.

“C’è bisogno di tutto il sostegno del pubblico per cercare la prima vittoria in campionato – è l’appello della società -: fate sentire la vostra voce anche visivamente colorando il palazzetto di giallorosso!”