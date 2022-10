Rappresenteranno l’Italia agli europei in Germania

Il faentino Vito Fiore assieme a Uma si laurea vice campione nazionale nella Bikejoring, specialità simile allo slad dog ma corso in bicicletta. Nell’ultimo week-end molti binomi si sono sfidati a Morghengo, in provincia di Novara, per i Campionati Italiani della Federazione Italiana Musher Sleddog Sport. Nella specialità BikeJoring il binomio faentino composto da Vito Fiore con il cane di razza greyster, Uma, si sono laureati vice-campioni italiani assoluti. La Federazione ha diramato la lista ufficiale dei binomi che vestiranno la maglia azzurra e rappresenteranno l’Italia ai prossimi Campionati Europei che si svolgeranno a metà novembre in Germania a Leipa: Vito Fiore e Uma indosseranno la maglia azzurra della nazionale rappresentando l’Italia.