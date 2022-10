Grande cuore per la squadra giallorossa, trascinata da un monumentale capitan Musso da 30 punti. Decisivo anche Petrovic con due triple nel finale

Arriva al termine di una partita palpitante, per larghi tratti condotta e poi strappata in un finale punto a punto, la prima vittoria stagionale dell’OraSì Ravenna. Davanti al caldissimo pubblico del Pala de Andrè, i ragazzi di Coach Lotesoriere offrono una prova di grande cuore, trascinati da un monumentale capitan Musso da 30 punti (con 8 rimbalzi e 6 assist), e conquistano due punti importantissimi per il prosieguo della stagione battendo l’HDL Nardò per 82-79. Doppia cifra anche per Petrovic, 19 punti con due triple decisive nel finale, Bonacini (13) e Anthony (10).

La partita

Alla palla a due Coach Lotesoriere conferma capitan Musso in quintetto con Anthony, Bonacini, Petrovic e Lewis. La tripla di Vasl vale il 2-3 ospite in avvio, ma è anche l’unico vantaggio di Nardò nel primo tempo perché Ravenna sorpassa e allunga forzando una serie di palle perse avversarie. Le triple di Bonacini e Musso valgono il 18-9 e Petrovic in contropiede firma il massimo vantaggio giallorosso sul +11 (20-9). Gli ospiti reagiscono e chiudono i crescendo il quarto sul 22-15.

La rimonta dell’HDL prosegue fino al 22-21, ma una tripla di Musso interrompe il parziale (25-21). L’OraSì prova una nuova fuga con 4 punti consecutivi di Anthony, e la bomba con fallo di Bonacini vale il nuovo +11 (38-27). L’esterno giallorosso si ripete da dietro l’arco per il 43-34 e le squadre tornano negli spogliatori sul 43-35 dopo un libero di Ceron.

In apertura di terzo quarto la squadra di casa si porta per la terza volta a +11 sul 50-39, ma Nardò chiude le maglie in difesa e rosicchia pian piano il vantaggio fino al 50-48. Il libero di Bartoli, primo punto dalla panchina giallorossa, sblocca l’OraSì che chiude il quarto con i tre liberi conquistati da Musso quasi sulla sirena, con i quali il capitano realizza il 56-50.

LEGA PALLACANESTRO SERIE A2 OLD WILD WEST 2022/23 quarta giornata girone rosso. OraSì Ravenna – HDL Nardò.

Il quarto periodo si apre con le triple di Ceron e Musso, poi un canestro e fallo di Anthony vale ai padroni di casa il 62-55. Nardò suona la carica e ricuce fino al 62-60, ma il parziale ospite si estende fino a 3-14, con la tripla di Baldasso per il sorpasso sul 64-66 e un libero di Ceron per il 65-69. Petrovic mette la tripla del 70-71, ma l’inerzia della partita è tutta per gli ospiti che allungano fino al 72-77.

Nel momento di massima difficoltà esce tutto il carattere della squadra di Coach Lotesoriere che, sostenuta da un pubblico instancabile, trova due rimbalzi offensivi consecutivi cruciali: dal secondo esce la tripla di Petrovic che riapre la gara, poi Musso anticipa e va a schiacciare il pareggio a quota 77. Il finale è palpitante, la terza bomba di Petrovic vale l’80-77, poi è la difesa di Ravenna a sigillare il successo, con il tabellone che alla fine recita 82-79.

Il post-partita

“Volevamo regalarci e regalare al nostro pubblico una serata così – commenta Coach Lotesoriere –. In settimana avevamo chiesto un extra sforzo anche al nostro popolo e devo dire che il clima che si è vissuto anche e soprattutto nei momenti decisivi è stato trainante per i ragazzi. Questa è la vittoria di tutto il Basket Ravenna, perché abbiamo dimostrato che stiamo lavorando e che dobbiamo essere orgogliosi di farlo con quello che abbiamo a disposizione.

Non bisogna mandare tutto a mare solo perché si lotta per un obiettivo diverso rispetto ad altre stagioni: oggi noi l’abbiamo dimostrato in campo e il nostro pubblico fuori. Quindi dedichiamo questa vittoria a tutti quelli che continuano a sostenerci e restano sul carro anche in una stagione che sappiamo sarà difficile, ma in cui vogliamo lottare come in questa partita.

Per capire bene quello che serviva sono servite anche alcune batoste. Già negli ultimi due quarti contro Cividale, però, avevamo messo in campo un buono spirito, che oggi abbiamo tenuto per larghi tratti. La fotografia che voglio ricordare di questa partita è la tripla realizzata sul meno cinque dopo una serie di rimbalzi offensivi, perché era una situazione successa già in amichevole con Imola e avevo sottolineato ai ragazzi il valore dell’atteggiamento e del lottare sulle piccole cose”.

Il tabellino

OraSì Basket Ravenna – HDL Nardò 82-79 (22-15, 43-35, 56-50)

Ravenna: Anthony 10, Giordano 1, Musso 30, Bartoli 1, Bocconcelli, Onojaife, Galletti ne, Petrovic 19, Laghi ne, Allegri ne, Bonacini 13, Lewis 8. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Giovanni Piastra, Roberto Villani.

Nardò: Parravicini 14, Poletti 16, Baldasso 5, La Torre 2, Ceron 21, Vasl 3, Stojanovic 10, Antonaci ne, Donda, Borra 8. All.: Gennaro Di Carlo. Ass.: Mario Cottignoli, Goran Bjelic.

Arbitri: Marco Rudellat di Nuoro, Marco Marzulli di Pisa e Gabriele Gagno di Spresiano (TV).