La palla a due è in programma alle ore 18 di oggi

Dopo aver sbloccato lo zero in classifica con la prima vittoria in campionato, ottenuta al termine di una grande battaglia al Pala de Andrè contro Nardò, l’OraSì Ravenna si prepara ad affrontare il sentito derby di Romagna, che la vedrà affrontare in trasferta l’Unieuro Forì, imbattuta capolista del Girone Rosso di Serie A2. Alla giovane squadra giallorossa di Coach Lotesoriere serve un’impresa per sovvertire il pronostico, ma la vittoria di sette giorni fa ha caricato l’ambiente al punto giusto in vista di una partita dove comunque i ravennati si presentano senza pressioni, ma con la voglia di stupire.

La palla a due è in programma alle ore 18 di oggi, domenica 30 ottobre, all’Unieuro Arena di Forlì. Arbitri della partita saranno Angelo Caforio di Brindisi, Pasquale Pecorella di Trani (BT) e Nicolò Bertuccioli di Pesaro.

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Il nostro primo obiettivo è quello di dare continuità all’atteggiamento improntato alla lotta, al sacrifico e alla coesione, e farlo per più minuti possibili, sapendo che affronteremo una gara che ci porrà tanti momenti complicati. Vogliamo essere sempre di più la squadra della gente di Ravenna, ed ora siamo consapevoli di quanto possa essere apprezzato questo spirito.

Entrando poi nello specifico della gara, Forlì oggi presenta una solidità tecnica, tattica e di gruppo di primissimo livello, sinonimo di un lavoro eccellente, ma questo rappresenta un extra stimolo per tutti noi, all’interno del contesto derby che di per sè già carica tutto ad altissimo livello.

Il nostro obiettivo è fare la nostra migliore partita possibile, con l’umiltà e la consapevolezza che dovrà coincidere con una serata un pizzico meno solida degli avversari. Si parte però da 0-0 ed ogni partita fa storia a sè, questo è bene ricordarlo sempre a tutti, per evitare che gare di questo tipo siano etichettate prima di essere giocate”.

Le altre partite della 5° giornata di Serie A2 Girone Rosso

UEB Gesteco Cividale – Fortitudo Kigili Bologna (29/10, ore 20)

HDL Nardò – Giorgio Tesi Group Pistoia

RivieraBanca Basket Rimini – Apu Old Wild West Udine

Tassi Group Ferrara – Tramec Cento

Allianz Pazienza San Severo – Umana Chiusi

Staff Mantova – Caffè Mokambo Chieti (16/11, ore 20)

La classifica

Tramec Cento, Unieuro Forlì, Giorgio Tesi Group Pistoia 8, Apu Old Wild West Udine, Fortitudo Kigili Bologna 6, Staff Mantova, UEB Gesteco Cividale 4, Allianz Pazienza San Severo, Tassi Group Ferrara, Caffè Mokambo Chieti, HDL Nardò, OraSì Ravenna, RivieraBanca Basket Rimini 2, Umana Chiusi 0.

Live match

Diretta in streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).