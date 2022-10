Non bastano ai giallorossi i 22 punti di Capitan Musso

Esce sconfitta per 81-72 nel derby a Forlì l’OraSì Ravenna, ma lotta fino alla fine contro una delle imbattute capoliste del Girone Rosso di Serie A2. La squadra di Coach Lotesoriere, sostenuta anche da uno splendido tifo giallorosso in trasferta, reagisce nel secondo tempo dopo essere finita sotto fino al -19 nel primo, sprecando nel finale l’occasione di tornare a due possessi di distacco. Top scorer della partita capitan Musso con 22 punti, doppia cifra anche per Lewis (17), ma da sottolineare la prova d’orgoglio di tutta la squadra nella ripresa, con un Bonacini ultimo a mollare e miglior rimbalzista (9 punti e 11 rimbalzi).

La partita

Alla palla a due Coach Lotesoriere lancia in quintetto il baby Giordano con capitan Musso, Anthony, Petrovic e Lewis.

La partita si apre con due triple di Musso, intervallate dalla risposta di Valentini per il 3-6. Anthony commette prematuramente il secondo fallo personale, ma segna la tripla del 15-15 rispondendo a Pollone. Il successivo e sfortunato terzo fallo del play americano è però un duro colpo per la squadra giallorossa, che incassa un parziale di 13-2 per chiudere il quarto, che termina sul punteggio di 28-17, con problemi di falli (2) anche per capitan Musso.

Ravenna tenta la reazione in avvio di secondo periodo (28-21), ma incassa un altro parziale di 13-2 con Forlì trascinata dalle triple di Adrian, Cinciarini e Pollone fino al 41-23. Lewis prova a tenere in corsa l’OraSì, che finisce però sotto 44-25, con il divario che resta invariato fino al rientro negli spogliatoi (52-33).

Dopo l’intervallo lungo l’OraSì tenta la reazione, lanciata da un canestro e fallo in contropiede di Bonacini. Nonostante la tripla di Raivio i giallorossi allungano il parziale fino a 3-15, con le bombe di Anthony e Bonacini che valgono la singola cifra di distacco sul 57-48. Alla tripla di Cinciarini risponde ancora Bonacini, poi Musso sempre dalla lunga distanza riporta gli ospiti a -7 sul 63-56. I canestri di Cinciarini e Valentini tengono avanti però Forlì che chiude il quarto sul 68-58.

In apertura di quarto periodo Ravenna accusa un po’ di stanchezza per la rimonta e i padroni di casa allungano nuovamente (77-59), con la tripla di Radonjic che sembra chiudere i conti sul 77-62. I giallorossi però non mollano, Musso risponde subito dalla lunga distanza e la schiacciata in contropiede di Bartoli vale il nuovo -8 sul 77-69. L’OraSì arriva anche al -7 sul 78-71 e spreca anche qualche occasione per ridurre ulteriormente il divario, rimanendo in corsa fino all’ultimo minuto. La tripla di Cinciarini chiude però la partita sull’81-71, prima che un libero di Bartoli fissi il punteggio finale sul definitivo 81-72.

Il post-partita

“Innanzitutto bisogna fare i complimenti a Forlì – commenta Coach Lotesoriere –, che ha interpretato la gara meglio di noi nei quaranta minuti e meritato la vittoria. Nel primo tempo abbiamo fatto molto male nei rientri difensivi e questa è una mia responsabilità. In settimana avevo chiesto ai ragazzi di giocare una partita diversa rischiando tanto in attacco, perché venire a Forlì pensando di giocare in maniera normale e vincere non era pensabile. Tutto sommato non siamo andati male, ma quello che non mi ha soddisfatto sono i rientri difensivi e la lotta a rimbalzo: nel primo tempo abbiamo concesso undici rimbalzi d’attacco, nel secondo uno.

Nell’intervalllo devo dire che ci siamo riassettati, mantenendo però lo stesso piano gara. Ci abbiamo creduto, anche se purtroppo abbiamo il rimpianto di aver sbagliato due volte il layup del meno sei. Dobbiamo essere più bravi a tenere botta nei momenti di difficoltà e premere sull’acceleratore nei momenti di inerzia positiva. Ci portiamo comunque a casa tante cose buone, anche se dobbiamo ricordarci che abbiamo perso e non c’è nulla da festeggiare. Domenica abbiamo un’altra partita vitale per quello che è il nostro campionato e dobbiamo ripartire dalle cose buone di stasera per lavorarci sopra”.

Il tabellino

Unieuro Forlì – OraSì Basket Ravenna 81-72 (28-17, 52-33, 68-58)

Forlì: Cinciarini 16, Gazzotti 2, Valentini 11, Adrian 14, Pollone 6, Munari ne, Ndour ne, Radonjic 12, Penna 6, Benvenuti 1, Flan ne, Raivio 13. All.: Antimo Martino. Ass.: Andrea Fabrizi, Paolo Ruggeri.

Ravenna: Anthony 7, Giordano 8, Musso 22, Bartoli 3, Bocconcelli, Onojaife ne, Galletti, Petrovic 6, Bonacini 9, Lewis 17. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Giovanni Piastra, Roberto Villani.

Arbitri: Angelo Caforio di Brindisi, Pasquale Pecorella di Trani (BT) e Nicolò Bertuccioli di Pesaro