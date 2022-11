Domenica i giallorossi faranno il proprio esordio nella nuova casa del Carisport di Cesena

Reduce da un derby giocato con il cuore ma purtroppo perso a Forlì, l’OraSì Ravenna guarda avanti e si prepara ad un altro derby: quello con Ferrara di domenica prossima, quando i giallorossi faranno il proprio esordio nella nuova casa del Carisport di Cesena.

Per la partita, in programma domenica 6 novembre, alle ore 17, si aprirà mercoledì mattina la prevendita dei biglietti, disponibili presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito ( https://www.vivaticket.com/it/Ticket/bkt-ravenna-p-manetti-s-dil-a-r-l-vs-kleb-bkt-ferrara/195753 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ).

Sarà possibile acquistare i tagliandi anche presso la sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30.

La biglietteria del Carisport, infine, aprirà dalle ore 16 di domenica, così come i cancelli del palazzetto.

I prezzi:

Poltrona: 22 euro

Biglietto intero primo anello: 17 euro

Biglietto ridotto (genitore atleta Basket Ravenna): 12 euro

Biglietto ridotto (universitari e over 65): 12 euro

Biglietto ridotto (under 18 e atleta basket giovanile): 5 euro

Biglietto omaggio (atleta Basket Ravenna)

Mini abbonamento

Il Basket Ravenna sarà poi di scena al Carisport di Cesena per altre quattro partite fino alla fine del 2022.

Per l’occasione, la società propone sconti importanti per i ragazzi delle società cesenati, Cesenabasket2005 e Livio Neri, e anche un mini abbonamento dedicato, valido anche per coloro che, non avendo abbonamento, da Ravenna vorranno seguire la squadra a Cesena.

I prezzi:

Under 18/atleta: mini abbonamento a 25€ per 5 partite

Intero: mini abbonamento a 60€ per 5 partite

Il calendario delle partite: