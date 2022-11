Esordio da incorniciare per i giallorossi nella prima casalinga al Carisport di Cesena

Esordio da incorniciare sul parquet del Carisport di Cesena per l’OraSì Ravenna che, dopo un avvio difficile, cambia marcia nel secondo tempo e trionfa nettamente per 90-74 nel derby contro Ferrara. La squadra giallorossa, sostenuta da tanti tifosi ravennati, parte male con troppe palle perse, ben 11 nel primo tempo, e finisce sotto anche in doppia cifra sul 26-36, ma resta a contatto (-4 all’intervallo) e nel secondo tempo ribalta la partita trovando un gioco più fluido, con tanta energia sia a rimbalzo che in difesa.

I ragazzi di Coach Lotesoriere tirano 7/12 da 3 punti nel secondo tempo (dopo l’iniziale 3/13) e dilagano nel quarto periodo, trascinati da un capitan Musso da 24 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, e da una seconda frazione di grande qualità di Lewis (19 di cui 18 nei secondi 20’). Buoni segnali anche dalla panchina giallorossa con una gran prestazione di Bartoli (14 e 7 rimbalzi) e un positivo contributo di Onojaife nel primo tempo.

La partita

Alla palla a due Coach Lotesoriere ripropone il quintetto con capitan Musso, Anthony, Bonacini, Petrovic e Lewis. Avvio con entrambe le difese e le squadre che si scambiano il vantaggio più volte. Ferrara si porta avanti 5-8 dopo 4’, l’OraSì sorpassa con la prima tripla di Musso (10-8), ma Bertetti risponde per l’11-11. Ravenna spreca tanti palloni commettendo ben 8 palle perse nei primi 10’, ma riesce a chiudere il quarto sul 15 pari.

Gli ospiti provano l’allungo in apertura di secondo parziale (19-25). La tirpla di Musso tiene i giallorossi a contatto (22-25), ma Ferrara scappa via con una tripla di Cleaves e una schiacciata di Amici (26-34). Due liberi di Cleaves valgono il massimo vantaggio estense sul 26-36, ma Petrovic suona la carica con la bomba del 29-36 e i padroni di casa tornano negli spogliatoi sotto di 4 sul 32-36.

Dopo l’intervallo lungo 4 punti consecutivi di Smith riportano la Tassi Group sul 32-40, ma due triple consecutive di Musso tengono Ravenna a contatto. Bartoli, partito nel quintetto titolare del secondo tempo, firma il sorpasso sul 42-41, ma le triple di Pianegonda e Amici valgono il nuovo vantaggio estense sul 44-47. L’OraSì contro-sorpassa con Lewis che entra prepotentemente in partita con giocate su entrambi i lati del campo, lanciando un 9-0 di parziale giallorosso chiuso dalla tripla di Bartoli per il 53-47. Musso imita il giovane compagno con l’aiuto del tabellone per il 56-49 e Ravenna va all’ultimo intervallo avanti 58-53.

In apertura di quarta frazione Bartoli infiamma il Carisport con la seconda bomba e il canestro del +10 (63-53). Amici risponde dalla lunga distanza, ma la contro-risposta di Bonacini conferma il vantaggio in doppia cifra di Ravenna, che lievita con la bomba di Musso per il 71-60. Negli ultimi minuti sale nuovamente in cattedra Lewis e i padroni di casa scappano via definitivamente, con Petrovic che segna il canestro e fallo della staffa (86-72) e il vantaggio giallorosso che si allarga fino al 90-74 finale.

Il post-partita

“È una vittoria importantissima – commenta Coach Lotesoriere –, i ragazzi sono stati davvero tosti oggi. Nel primo tempo abbiamo fatto qualche errore come le palle perse del primo quarto, quando abbiamo voluto affrettare troppo le situazioni offensive. Abbiamo toccato anche uno svantaggio notevole, ma è proprio lì che abbiamo dato la svolta alla partita e siamo ripartiti dalla difesa. Siamo riusciti a colmare il gap e nel secondo tempo siamo stati più sciolti nel nostro piano gara.

Sono davvero contento di questa reazione: questi sono i passi in avanti che gratifica del lavoro fatto i ragazzi che vanno in campo a lottare. Anche perché sono due punti che pesano tanto contro una diretta concorrente e con un divario che siamo riusciti ad allungare un po’ nel finale. Voglio ringraziare il pubblico perché si trattava della prima a Cesena, ma siamo orgogliosi che tanti tifosi ci abbiano seguito e voglio sottolineare che abbiamo sentito il loro calore in campo”.

Il tabellino

OraSì Basket Ravenna – Tassi Group Ferrara 90-74 (15-15, 32-36, 58-53)

Ravenna: Anthony 13, Giordano, Musso 24, Bartoli 14, Bocconcelli, Onojaife 4, Galletti ne, Giovannelli ne, Petrovic 10, Laghi ne, Bonacini 6, Lewis 19. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Giovanni Piastra, Roberto Villani.

Ferrara: Bellan, Cleaves II 14, Tassone 4, Smith 13, Campani 14, Bertetti 8, Valente ne, Jerkovic 4, Pianegonda 3, Amici 14. All.: Spiro Leka. Ass.: Marco Carretto, Nando Maione.

Arbitri: Giacomo Dori di Mirano (VE), Fabio Ferretti di Nereto (TE) ed Edoardo Ugolini di Forlì.