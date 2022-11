Bagnaia riporta in Italia il titolo mondiale 13 anni dopo Valentino Rossi, tra i protagonisti del successo l’ex pilota ravennate, oggi dirigente della rossa di Borgo Panigale

Pronostico rispettato a Valencia, dove nell’ultima gara della stagione MotoGP la Ducati sale sul tetto del mondo con la vittoria nel campionato di Francesco “Pecco” Bagnaia, che riporta il titolo mondiale in Italia 13 anni dopo l’ultima vittoria di Valentino Rossi. Grandi festeggiamenti in tutta Italia, ma specialmente in Emilia-Romagna, regione di appartenenza della “rossa” di Borgo Panigale (Bologna).

Gioia e le congratulazioni del presidente della Regione, Stefano Bonaccini: “Trionfo storico, motivo di grande orgoglio per l’Emilia-Romagna. Vittoria ottenuta grazie a un campione eccezionale e a una squadra perfetta come la Ducati Corse”.

Protagonista del successo anche il ravennate Davide Tardozzi, Team Manager Ducati, che ha commentato la vittoria ai microfoni di OASport: “E’ un grandissimo orgoglio poter dire di aver vinto il Mondiale qui a Valencia. I numeri parlano chiaro. Pecco ci ha sempre creduto e quindi con lui siamo campioni meritamente. Ducati è stata la più forte, con il pilota migliore“.

Per Davide, ex pilota e da tempo dirigente nel mondo delle corse motociclistiche (prima Team Manager nella Ducati Superbike, poi nel 2010 per un anno in BMW), anche le congratulazioni di Claudio Domenicali, amministratore delegato della Ducati, che ha ringraziato in particolare proprio i ‘tre moschettieri’ del team Gigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti e, appunto, Davide Tardozzi.