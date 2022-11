Per l’ex capitano giallorosso da giocatore sarà la terza avventura sulla panchina ravennate

La società Ravenna FC annuncia di avere affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Massimo Gadda.

Per Gadda si tratta della terza avventura in giallorosso, nella prima, in qualità di giocatore, sono state ben 93 le presenze, spesso indossando la fascia di capitano, condite da un campionato di serie C1 vinto ed il migliore piazzamento in serie B della storia della squadra. In seguito due stagioni come allenatore dal 2002 al 2004 impreziosite dalla vittoria del campionato di serie D 02/03.

Le prime dichiarazioni del neo tecnico giallorosso: ”Sono molto contento di tornare in questa piazza dove sono già stato 5 anni sia da allenatore che da giocatore, con la speranza di potere ripercorrere quanto di buono fatto in giallorosso. E’ la città in cui vivo da 30 anni e torno con grande entusiasmo, tanta voglia e consapevolezza, sia della responsabilità di questo incarico, che del lavoro che deve essere fatto. Sono convinto di prendere una squadra competitiva che nelle ultime gare si è un po’ smarrita, dobbiamo lavorare per ritrovare identità, fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi.” Domani pomeriggio a Glorie il primo allenamento diretto dal nuovo allenatore.

La società augurando buon lavoro a Massimo Gadda, coglie l’occasione per ringraziare Andrea Camanzi per la disponibilità e la competenza dimostrate in questa fase della stagione.