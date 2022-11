Grande soddisfazione nella società giallorossa

Grande soddisfazione in casa Ravenna Women: Elisa Mariani, classe 2003, è stata convocata per la Nazionale Italiana U23 in vista delle gare amichevoli di Italia-Portogallo, in programma presso il CTF Coverciano a Firenze il 10 novembre 2022, e Italia-Inghilterra, in programma presso Io Stadio Tre Fontane a Roma il 14 novembre 2022.

La calciatrice ha raggiunto nella serata di ieri, lunedì 7 novembre, la Nazionale a Firenze. La società si complimenta pubblicamente con Elisa per questo importante traguardo.