In terra mantovana, i ravennati battono 3-2 i padroni di casa e si portano al quart’ultimo posto in graduatoria, a tre punti dalla zona salvezza, in attesa di affrontare Spezzano

Finalmente la Pietro Pezzi, club di Ravenna di volley maschile militante nel girone C di serie B, rompe il ghiaccio e conquista il suo primo successo in campionato cadetto. Sabato 5 novembre, infatti, nella quinta giornata di andata, i ravennati hanno colto una importantissima vittoria per 3-2 ad Asola, paese in provincia di Mantova, in una delle trasferte più lontane della stagione. Grazie ai due punti racimolati in terra lombarda, i ragazzi di Velastri e di De Leonibus si portano al quart’ultimo posto in classifica, a -3 dalla zona salvezza.

Cerquetti in regia con Taglioli opposto; Camerani e Tapparo ricevitori-attaccanti; Raggi e Giugni al centro; e Marchini libero, sono stati i prescelti per l’inizio del match, con la miglior Pietro Pezzi della stagione che ha tenuto testa ai quotati padroni di casa, portandosi avanti di due set e lasciando presagire la possibilità di agguantare il bottino pieno.

Sotto di due parziali, Asola reagisce con veemenza e trova la forza di arrivare al quinto set, dove, però, sono capitan Cerquetti e compagni ad avere la meglio al fotofinish, anche grazie all’apporto dei subentrati Cardia e Minniti.

Il prossimo turno, in calendario dopodomani, sabato 12 novembre, al PalaCosta di Ravenna, alle 17, riserverà alla Pietro Pezzi la partita casalinga contro i modenesi di Spezzano, un’occasione per continuare a racimolare punti con l’intento di avvicinare la zona salvezza.

Di seguito, il tabellino del match giocato sabato 5 novembre ad Asola:

Asola-Pietro Pezzi Ravenna 2-3; 22-25, 20-25, 25-17, 25-18 e 13-15

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti, 5; Raggi, 6; Giugni, 9; Taglioli, 29; Tapparo, 14; Cardia, 7; Minniti, 1; Camerani, 6; Marchini, libero uno; e Ciccorossi libero due. Non entrati Foschini; Brunelli; Anconelli; e Gardini.

Gli altri risultati del girone C di serie B di volley maschile:

Padova-Forlì, 0-3

Sommacampagna-San Martino in Rio, 1-3

Montichiari-Legnago, 3-1

San Marino-Mantova, 0-3

Viadana-Rubicone, 1-3

Sassuolo-Spezzano 3-1

Infine, la classifica alla quinta giornata di andata del girone C di serie B di volley maschile: