I giallorossi rimontano più volte contro i più quotati avversari, ma la prestazione di grande cuore, grinta e applicazione non basta

Non basta una prestazione di grande cuore, grinta e applicazione all’OraSì Ravenna, che riagguanta nel finale una partita incredibile, ma deve poi cedere il passo alla Tramec Cento nel tempo supplementare. Ospiti che, grazie al successo, agguantano la vetta della classifica del Girone Rosso di Serie A2.

La squadra di Coach Lotesoriere, nonostante tante occasioni sprecati con canestri facili sbagliati in contropiede, rimonta un iniziale -10 fino a pareggiare la partita per due volte nel terzo quarto. Nel quarto periodo Cento però scappa fino al massimo vantaggio di +14 sul 58-72 (0-14 di parziale), ma i giallorossi non mollano e tornano sotto (72-74).

Nel finale gli ospiti tornano a +5, ma due triple incredibili di Musso (17 punti, tutti tra quarto quarto e overtime) e Bonacini (top scorer della gara con 27 punti) tengono aperte le speranze, e due liberi del capitano a 2” dalla fine mandano la partita al supplementare, dove però Cento approfitta dell’uscita per 5 falli di Petrovic e Lewis per portare a casa la vittoria.

La partita

Alla palla a due Coach Lotesoriere ripropone il quintetto con capitan Musso, Anthony, Bonacini, Petrovic e Lewis. In avvio Ravenna si schiera subito a zona, ma viene punita diverse volte a rimbalzo d’attacco con la Tramec che allunga fino al +10 sul 9-19. Due liberi di Lewis chiudono poi il parziale sull’11-19.

In apertura di secondo quarto gli ospiti toccano nuovamente il +10 grazie ad Archie (15-25). Bonacini suona la carica e l’OraSì si riporta sul 21-25, ma la tripla di Tomassini vale il 27-34 ospite. Ancora Bonacini ricuce per Ravenna (32-36), ma l’ex giallorosso Marks (a cui la tifoseria di casa ha consegnato una maglietta ricordo prima della gara) con 4 punti consecutivi ribadisce l’allungo di Cento (32-40). L’OraSì difende forte e torna per l’ennesima volta a -4 con il contropiede di Bonacini per il 38-42. La tripla di Zampini riporta avanti la Tramec, ma con soli 6” Anthony trova il canestro che manda le squadre negli spogliatoi sul 40-45.

Dopo l’intervallo lungo la tripla di Petrovic e due liberi di Anthony pareggiano i conti a quota 47. Ravenna spreca l’occasione per il sorpasso e Marks riporta avanti gli ospiti (47-51). Entrambe le difese continuano a dimostrarsi solide, Bonacini mette la bomba del -1, ma Archie risponde con il canestro e fallo del 50-54. L’OraSì ritrova la parità sul 58-58 con un libero di Lewis, che sbaglia però il secondo tenativo per il sorpasso. Il quarto si chiude con la tripla di Marks per il 58-61.

In apertura di quarto periodo il parziale ospite si allunga e diventa addirittura 0-14 con le triple di Tomassini e Moreno, che vale il 58-72. Sembra finita, ma Ravenna non molla, con capitan Musso che segna da dietro l’arco i primi 3 punti della sua partita per il 66-74. I giallorossi piazzano un contro-parziale di 14-2, con i liberi di Musso che valgono il 72-74. Zampini sbaglia due liberi, ma Archie a rimbalzo d’attacco segna e subisce il fallo per il 72-77 che sembra chiudere i giochi a 3” dalla sirena. Il finale è incredibile, l’OraSì rimonta ancora con due triple incredibili di Musso e Bonacini (78-79), poi Archie sbaglia un libero e Marks spende fallo su Musso con 2” da giocare. Il capitano fa 2 su 2 e manda la partita al supplementare sull’80 pari.

Nell’overtime Ravenna, già orfana di Petrovic che aveva esaurito i suoi falli a fine regolamentari, perde anche Lewis per 5 personali. Bartoli segna i liberi dell’87-86, ma Archie prende in mano la partita per gli ospiti, firmando un parziale di 0-6 che decide la gara (87-92). L’OraSì non molla fino alla fine, ma deve cedere il passo ai più quotati avversari per 93-96.

Il post-partita

“Complimenti agli avversari perché hanno portato a casa una partita tosta, dimostrandosi più lucidi di noi nei momenti decisivi – commenta Coach Lotesoriere –. Dal nostro punto di vista i rimpianti sono davvero tanti e dobbiamo imparare a essere più agonisticamente cattivi perché il nostro campionato passerà da questo più che dalla qualità delle cose che faremo.

Abbiamo concesso troppi rimbalzi d’attacco e dobbiamo fare meglio nel tagliafuori, anche perché poi nei momenti decisivi questa continuità aiuta anche a essere più tutelati e meritarsi i fischi arbitrali. Inoltre abbiamo buttato via quattro contropiedi facili che sono otto punti.

Sono invece contento perché stiamo dando continuità alla nostra crescita. Abbiamo fatto un secondo tempo difensivo ottimo contro una squadra molto forte e questo mi lascia soddisfatto perché abbiamo capito che questa è la strada giusta. Siamo stati tre quarti subendo meno di venti punti, ma possiamo ancora migliorare e la crescita difensiva deve rimanere il nostro obiettivo primario”.

Il tabellino

OraSì Basket Ravenna – Tramec Cento 93-96 OT (11-19, 40-45, 58-61, 80-80)

Ravenna: Anthony 20, Giordano 6, Musso 17, Bartoli 2, Bocconcelli, Onojaife, Galletti ne, Giovannelli ne, Petrovic 5, Laghi ne, Bonacini 27, Lewis 16. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Giovanni Piastra, Roberto Villani.

Cento: Marks 27, Ulaneo 4, Tomassini 10, Baldinotti ne, Kuuba, Toscano 9, Zampini 5, Berti 5, Archie 23, Moreno 13. All.: Matteo Mecacci. Ass.: Andrea Cotti, Emanuele Pancotto.

Arbitri: Stefano Wassermann di Trieste, Giulio Giovannetti di Rivoli (TO) e Stefano De Biase di Udine.