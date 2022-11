Diverse promozioni per i biglietti del match in programma domenica 13 novembre alle ore 17 al Carisport. All’intervallo gara di tiro da metà campo tra ragazzi

Dopo aver bagnato con una splendida vittoria l’esordio nella nuova casa del Carisport di Cesena, vincendo il derby contro Ferrara, l’OraSì Ravenna torna subito in campo per un’altra gara casalinga ospitando la corazzata Tramec Cento, tra le formazioni più quotate del girone e attualmente seconda in classifica.

La palla a due è in programma alle ore 17 di domenica 13 novembre al Carisport di Cesena. Arbitri della partita saranno Stefano Wassermann di Trieste, Giulio Giovannetti di Rivoli (TO) e Stefano De Biase di Udine.

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Ci avviciniamo alla gara contro Cento con grande concentrazione: va riconosciuto un grande percorso degli avversari, che si stanno confermando ai vertici della classifica grazie alla solidità che il sistema di coach Mecacci propone dopo un lungo periodo in A2, unita alla qualità dei giocatori nel roster, che portano sempre dei mattoncini importanti alla causa; il tutto senza poter contare ancora sul proprio centro titolare fermo dal precampionato.

Fatta la doverosa presentazione e riconosciuti i meriti degli avversari, noi partiremo dal provare a consolidare le certezze che domenica dopo domenica stiamo mettendo dentro al nostro mondo: in particolare mi aspetto una crescita nella fase difensiva, dove ritengo abbiamo ancora molti margini. Una crescita che dovremo presentare già da domenica in una partita contro un avversario di altissimo livello.

Sappiamo che i nostri ospiti avranno al seguito una bella rappresentanza di tifo, motivo per cui chiamo a raccolta sempre più il nostro popolo: la nostra competitività sicuramente potrà crescere anche con un apporto caldo come quello che ci hanno garantito nelle ultime gare”.

Le altre partite della 7° giornata di Serie A2 Girone Rosso (13/11 ore 18)

Giorgio Tesi Group Pistoia – Allianz Pazienza San Severo 54 – 45 (26/10 ore 19.30)

UEB Gesteco Cividale – HDL Nardò (12/11 ore 20)

Staff Mantova – Apu Old Wild West Udine (ore 17)

Tassi Group Ferrara – Unieuro Forlì

Fortitudo Kigili Bologna – RivieraBanca Basket Rimini

Caffè Mokambo Chieti – Umana Chiusi (30/11 ore 20.30)

La classifica

Giorgio Tesi Group Pistoia 12, Tramec Cento, Apu Old Wild West Udine, Unieuro Forlì 10, UEB Gesteco Cividale, Fortitudo Kigili Bologna 6, Staff Mantova, Caffè Mokambo Chieti, HDL Nardò, OraSì Ravenna, Allianz Pazienza San Severo, Tassi Group Ferrara 4, Umana Chiusi, RivieraBanca Basket Rimini 2.

Biglietteria

La biglietteria del Carisport aprirà dalle ore 16 di domenica (così come i cancelli del palazzetto).

I biglietti sono disponibili in prevendita presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, e anche sul sito ( https://www.vivaticket.com/it/ticket/bkt-ravenna-p-manetti-s-dil-a-r-l-vs-pallacanestro-cento/195929 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ).

Questi i prezzi:

Poltrona: 22 euro

Biglietto intero primo anello: 17 euro

Biglietto ridotto (genitore atleta Basket Ravenna): 12 euro

Biglietto ridotto (universitari e over 65): 12 euro

Biglietto ridotto (under 18 e atleta basket giovanile): 5 euro

Biglietto omaggio (atleta Basket Ravenna)

Biglietti a 5€ con il pettorale della Maratona

Basket Ravenna e Ravenna Runners Club continuano a lavorare assieme in favore dello sport. Domenica è in programma la 23esima edizione della HOKA Maratona di Ravenna Città d’Arte e, per l’occasione, il Basket Ravenna propone biglietti a 5€ per la partita in programma contro la Tramec Cento al Carisport di Cesena.

Tutti coloro che parteciperanno agli eventi relativi alla Maratona, 42km, Half Marathon 21km, Martini Good Morning Ravenna 10K, ma anche Family Run e Dogs & Run, in programma sabato, potranno presentarsi mostrando il pettorale della corsa al botteghino del Carisport e assistere al match di campionato tra OraSì e Tramec Cento con il biglietto a 5€.

In questo modo la società giallorossa si conferma al fianco dell’organizzazione della Maratona di Ravenna, tra i principali eventi sportivi della città.

Biglietti gratuiti per i ragazzi delle società sportive di Cesena

Biglietti gratuiti per le 4 partite dell’OraSì Ravenna in programma al Carisport di Cesena per i ragazzi e le ragazze delle società di basket cesenati: Livio Neri, Cesena Basket e Nuova Virtus Cesena femminile.

I tagliandi gratuiti saranno disponibili già a partire da domani, domenica 13, con il match contro la Tramec Cento, grazie al contributo di Romagna Iniziative, consorzio di aziende romagnole con sede a Cesena.

Biglietti disponibili fino ad esaurimento.

Per tutti i genitori garantito l’ingresso ridotto a 12€.

Accesso al palazzetto

Ingresso tifosi di Ravenna:

Via G. Ambrosini

Piazzale Paolo Tordi

Ingresso tifoseria ospite:

Via Fausto Coppi

Per raggiungere il Carisport da Ravenna tramite l’E45 si consiglia di prendere lo svincolo per Cesena/Via Emilia. In seguito, alla Rotonda Paul Harris, prendere la terza uscita (via Emilia Ponente/SS9) in direzione Cesena. Proseguire per circa 1,5 km, superare un’altra rotonda prendendo la seconda uscita verso via Cattaneo, quindi, dopo altri 500 m, svoltare a sinistra in viale della Resistenza, poi alla rotonda prendere la terza uscita in via Giuseppe Di Vittorio, per raggiungere poi l’ultima rotonda indicata nella mappa e dirigersi verso il parcheggio in via G. Ambrosini.

Gara di tiro all’intervallo

Durante l’intervallo del match si svolgerà una gara di tiro dal centro del campo, a cui parteciperanno alcuni ragazzi che collaborano nell’organizzazione delle partite del Basket Ravenna e alcuni ragazzi della Forza Lavoro del Carisport di Cesena.

I giovani si sfideranno con 2 tentativi a testa. Per chi fa canestro una maglia autografata dalla squadra.

Live match

Diretta in streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).