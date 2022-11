Importantissima vittoria 0-1 per i giallorossi sul campo di Sant’Angelo Lodigiano

Ci pensa Spinosa a regalare tre punti d’oro al Ravenna e la prima soddisfazione della nuova gestione Gadda. Importantissima vittoria 0-1 per i giallorossi sul campo di Sant’Angelo Lodigiano.

Per il suo nuovo esordio sulla panchina giallorossa Gadda sceglie un 433, Venturini preferito a Fontanelli tra i pali, Lisi a centrocampo con Sabelli regista e tridente formato da Marangon, Abbey e Guidone. La partita si avvia con una fase di studio con un paio di incursione per parte che non creano particolari problemi alle rispettive difese. Prima grossa occasione della partita al 16’ con la bella incursione sula sinistra di Buon che crossa pericolosamente per Gomez, ma l’incornata dell’8 rossonero non inquadra la porta. Il Ravenna risponde al 24’ con D’Orsi che controlla dal limite una buona sponda di Sabelli e conclude di potenza, ma Ferrara controlla.

Al 29’ nuova incursione sulla sinistra di Bugno che elude l’intervento di Grazioli ed entra in area, ma invece di crossarla decide di concludere da posizione defilata senza trovare lo specchio. Due minuti dopo bella manovra giallorossa che sposta il pallone da destra a sinistra liberando al tiro D’Orsi, anche in questo caso la conclusione è larga. Al 42’ grande occasione per il vantaggio dei padroni di casa, Spaviero controlla in area e fa partire un diagonale rasoterra sul quale ci vuole un guizzo eccezionale di Venturini per deviare in corner.

La ripresa si riavvia sui binari iniziali del primo tempo, squadre contratte con il Ravenna che cerca in questo caso di alzare i giri del motore. Al 10’ il primo squillo, controllo in area di Abbey e conclusione immediata, la palla si impenna per una deviazione e per poco non beffa Ferrara che attento devia in angolo. Due minuti dopo di nuovo pericoloso il Ravenna, Spinosa pesca Guidone a centro area, la spezzata del capitano però esce di un soffio sopra l’incrocio. Al 19’ gli sforzi del Ravenna vengono premiati, Guidone premia l’inserimento di Spinosa con un assist con il contagiri, il 23 giallorosso davanti a Ferrara non sbaglia. Due minuti dopo scappa in contropiede Gobbi ed ha la palla per il pareggio ma apre troppo e grazia il Ravenna. Il Sant’Angelo prova a prendere le redini dell’incontro ma è il Ravenna a sfiorare il raddoppio al 36’ sugli sviluppi di un corner, deviazione sotto porta di Terigi che viene deviata da un avversario sopra la traversa. Al 84’ Sant’Angelo resta in 10, Sabelli ruba palla in attacco e si invola verso la porta, Confalonieri, già ammonito, lo stende e guadagna la doccia anzitempo. Sulla punizione il sinistro di D’Orsi mette in difficoltà Ferrara che si salva di nuovo in corner. Allo scadere ci prova Gobbi su punizione dal limite, ma il tiro sorvola la barriera ma anche la porta. Ravenna che esce da Sant’Angelo con tre punti meritati e bagna con una vittoria la nuova avventura di Gadda sulla panchina giallorossa.

IL TABELLINO

SANT’ANGELO – RAVENNA FC 0-1

Marcatore: 64’ Spinosa

Sant’Angelo: Ferrara, Berto (68’ Eberini), Meloni, Bugno, Confalonieri, Bosco, Panatti (70’ Pesenti), Zazzi (76’ Silla), Gomez, Gobbi, Spaviero. A disposizione: Cantoni, Baggi, Morachioli, Barracane, Hoxha, Ciccone. Allenatore: Roberto Gatti

Ravenna FC: Venturini, Terigi, Sabelli, Marangon (88’ Carrasco), Abbey (92’ Gigli), Pipicella, Guidone, D’Orsi, Spinosa, Lisi (79’ Lussignoli), Grazioli. A disposizione: Fontanelli, Montuori, Spezzano, Tabanelli, Rivi, Magnanini. Allenatore: Massimo Gadda

Ammoniti: Bugno, Bosco, Confalonieri, Pipicella

Espulso: 84’ Confalonieri per doppia ammonizione

Recupero: 1’ e 4’