Dopo due gare disputate tra le mura amiche del Carisport di Cesena, l’OraSì torna a giocare in trasferta, dove è ancora in cerca della prima vittoria stagionale. La squadra di Coach Lotesoriere, che nelle ultime quattro partite ha dimostrato di potersela giocare con tutti, battendo in due scontri diretti Nardò e Ferrara e cedendo solo al supplementare e con molti rimpianti contro Cento, è attesa da un importante scontro diretto. Non deve però ingannare la classifica dell’Umana Chiusi, squadra che vale ben di più dei soli 2 punti conquistati in classifica, penalizzata finora da un calendario molto duro.

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su E’Tv Rete7 (canale 10 DT e via web su e-tv.it), inaugurando l’accordo tra l’emittente e LNP

La palla a due è in programma alle ore 16 di domenica 20 novembre al Pala Pania. Arbitri della partita saranno Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG), Paolo Puccini di Genova e Andrea Coraggio di Sora (FR).

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Ci avviciniamo a questa sfida importante e delicata con grande concentrazione: non deve ingannare la classifica di Chiusi, figlia di un calendario complicato e ad oggi con una gara da recuperare. Troveremo una squadra fisica, intensa, con un marchio di fabbrica improntato sul gioco senza palla ed una difesa molto organizzata. Dovremo essere bravi a dare continuità alla nostra difesa per essere competitivi sui 40’ anche fuori casa”.

Le altre partite della 8° giornata di Serie A2 Girone Rosso (20/11 ore 18)

Allianz Pazienza San Severo – Tassi Group Ferrara

Fortitudo Kigili Bologna – Caffè Mokambo Chieti

Apu Old Wild West Udine – Giorgio Tesi Group Pistoia

Tramec Cento – HDL Nardò

RivieraBanca Basket Rimini – Staff Mantova

Unieuro Forlì – UEB Gesteco Cividale

La classifica

Tramec Cento, Apu Old Wild West Udine, Giorgio Tesi Group Pistoia 12, Unieuro Forlì 10, UEB Gesteco Cividale, Fortitudo Kigili Bologna 8, Staff Mantova, Tassi Group Ferrara 6, Caffè Mokambo Chieti, HDL Nardò, OraSì Ravenna, Allianz Pazienza San Severo 4, Umana Chiusi, RivieraBanca Basket Rimini 2.

Live match

Diretta televisiva in chiaro su E’Tv Rete7 (canale 10 DT e via web su e-tv.it) e streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).