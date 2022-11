47 anni compiuti, l’atleta ha disputato undici stagioni in Superlega – Nella scorsa annata aveva militato in A3 con il Montecchio Maggiore

Il Porto Robur Costa 2030 annuncia l’ingaggio di Natale Monopoli. Sarà lui il sostituto di Manuel Coscione in cabina di regia nella Consar Rcm. Classe 1975, 47 anni compiuti a maggio, Monopoli lega la maggior parte della sua carriera alla Lube Macerata, con cui ha disputato nove campionati di SuperLega, e a cui deve quasi tutti i trofei vinti: tre scudetti, quattro Supercoppe Italiane, due Coppe Italia e una Coppa Cev. Nella sua carriera figurano altri due campionati in A1 con Padova e a Piacenza agli albori del suo percorso. In A2 ha iniziato a giocare nel 2003/04 col Sudtirol Bolzano, dove è rimasto due annate. Poi vi è tornato una prima volta nel 2010/11 a Santa Croce dove ha vinto la Coppa Italia di A2 e una seconda volta nel 2015/16 con il Tuscania. Dopo quell’esperienza altra A2 con Spoleto e Potenza Picena (due annate). Le ultime tre stagioni ha militato in A3 con Macerata e Montecchio Maggiore.

“Giocare a Ravenna è per tutti una bella responsabilità – sono le prime parole di Monopoli – perché qui si respira pallavolo, c’è una storia straordinaria. Lavorare in una piazza simile è molto bello. E in più aggiungo il grande piacere di lavorare con un professionista come Bonitta. Credo che alla mia età sia un’opportunità fantastica, maturata peraltro velocemente. Dopo l’ultima stagione avevo deciso di smettere ma mi erano arrivate diverse proposte, le stavo valutando. La chiamata di Bonitta e di Ravenna mi ha tolto tutti i dubbi. Poi, ho già lavorato con tanti giovani in squadra, so cosa mi aspetta e cosa vuole dire. Cercherò di dare il massimo dal punto di vista tecnico, fisico, mentale e con il cuore per cercare di fargli fare magari uno step in più”.

Non potendo prendere l’11 che ha accompagnato quasi tutta la sua carriera, sulla maglia di Mancini, Monopoli prenderà il numero 2. Ieri il palleggiatore veneziano, ma residente ad Ascoli Piceno, ha sostenuto il primo allenamento e domenica, nella trasferta in casa della Libertas Cantù, sarà a disposizione di coach Bonitta e della squadra.

“Ho trovato in Natale un giocatore pronto e motivato a far parte, anche in corsa, di un progetto – è il commento di coach Marco Bonitta – nel quale si è riconosciuto avendone seguito uno simile qualche anno fa a Potenza Picena. Sono pienamente convinto che per noi il suo arrivo sia una soluzione ottima: cambierà qualche equilibrio interno alla squadra ma il suo apporto sarà determinante”.