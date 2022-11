Grande partecipazione domenica mattina per la gara podistica organizzata dall’Atletica 85

Il sole, malgrado il freddo, ha benedetto gli oltre 300 partecipanti di appassionati che domenica mattina si sono dati appuntamento tra piazza della Libertà e piazza del Popolo per questa mini maratona regalando un bel colpo d’occhio anche ai faentini. Al termine della gara, alla quale sono arrivati in 275, questa la classifica: primo Federico Casadei (ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO A.S.D.) che ha terminato i 10Km in 31’46 11; secondo Andrea Barcelli (Soc. OSTERIA DEI PODISTI), con il tempo di 32’23 e terzo Simone Giusto (GS Lamone) che ha finito i 10mila metri in 32’50. Prima donna, arrivata 16esima nella classifica generale, Martina Facciani (Soc. ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO) con il tempo di 35’14.